НРО ЕР отложило выдвижение кандидатур на довыборы в нижегородскую Думу "из-за продолжения консультаций" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Президиум НРО "Единой России" отложил вопрос о выдвижении кандидатур на довыборы в Думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба партии.



Заседание президиума регионального политсовета состоялось 28 июня 2017 года. Согласно информации, местный политсовет партии в Нижнем Новгороде представил президиуму кандидатуры на выдвижение. Однако вопрос их согласования президиумом был отложен "из-за продолжения консультаций по кандидатурам". Кого местный политсовет предложил для выдвижения, в пресс-релизе не уточняется.



Напомним, что довыборы в Думу Нижнего Новгорода назначены на 10 сентября 2017 года. Праймериз "ЕР" по довыбора, прошедший в мае текущего года, выиграли Станислав Прокопович (округ №18), Шамиль Аляутдинов (№27) и Михаил Серегин (№31).



Ранее также сообщалось, что парламентские партии планируют определиться с кандидатами на довыборы в Думу Нижнего Новгорода в начале июля 2017 года.



Довыборы по трём избирательным округам Нижнего Новгорода: №№18 (находится в Московском районе), 27 (Нижегородский район) и 31 (Советский район) связаны с тем, что в октябре 2016 года свои полномочия депутатов Гордумы сложили: Владимир Панов - в связи с избранием в Госдуму РФ, Олег Сорокин и Александр Бочкарев, избранные в Заксобрание Нижегородской области.