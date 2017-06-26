Активисты собрали в Нижнем Новгороде более 250 подписей за отмену закона о разрешении строить храмы в парках Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Активисты собрали в Нижнем Новгороде более 250 подписей за отмену закона о разрешении строить храмы в парках. Об этом сообщает председатель нижегородского Союза попечительских советов парков Мария Попова 30 июня 2017 года.



Согласно информации, 27-29 июня в городе прошли три пикета по сбору подписей против застройки скверов объектами религиозного назначения: в скверах на ул.Родионова, ул.Вождей Революции и сквере "Памяти погибшим милиционерам". В итоге за отмену областного закона №31 было собрано более 250 подписей.



"Также нижегородцы подписывались за включение скверов в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды" для проведения работ по благоустройству озелененных территорий, поскольку программа позволяет привести в порядок зеленые зоны за счет бюджетных средств", - говорится в сообщении.



Как пояснила НИА "Нижний Новгород" Мария Попова, подписи за отмену положений регионального закона и за включение вышеназванных скверов в федеральную программу планируется собирать до конца июля 2017 года, после чего направить их в Заксобрание региона и администрацию Нижнего Новгорода соответственно.



"В частности, 6 июля планируется очередной пикет по сбору подписей в Автозаводском районе, в сквере "Памяти погибшим милиционерам", - добавила она.



Напомним, что в апреле 2016 года в региональный закон "Об охране озелененных территорий Нижегородской области" были внесены поправки, позволяющие застраивать культовыми объектами парки и скверы. В январе 2017 года облправительство сменило зонирование трех озелененных участков для строительства храмов: по ул. Вождей Революции, по ул. Южное шоссе, по ул. Ларина.



В мае комиссия Гордумы по экологии приняла решение сформулировать позицию по необходимости инициировать внесение поправок в региональное законодательство. Прокуратура Нижегородской области, в свою очередь, не выявила правовых нарушений в законе о разрешении строить храмы в парках.



Ранее также сообщалось, что митрополия считает недостаточным количество храмов в Нижнем Новгороде.