Нижегородский губернатор Валерий Шанцев поручил главам МСУ перенять опыт Бора по раздельному сбору мусора Общество

Нижегородский губернатор Валерий Шанцев поручил главам МСУ перенять опыт Бора по раздельному сбору мусора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 6 июля 2017 года.

По данным администрации городского округа, во дворах жилых домов отдельные контейнеры для стекла и пластика стоят уже пять лет. Раз в неделю мусоровоз отвозит отходы на переработку.

"Мы будем развивать такой подход не только на Бору, но и в Нижнем Новгороде, в Арзамасе, в Дзержинске. Здесь сейчас около 10% всего мусора собирается и отдается в переработку, возвращается в экономику. Я специально приехал на Бор изучить, как все устроено, чтобы постараться главам других районов объяснить, что это правильно", - подчеркнул Валерий Шанцев.

Министр экологии региона Арсений Дряхлов напомнил, что к настоящему времени введено в эксплуатацию пять новых мусоросортировочных комплексов: на Московском шоссе, в Городецком, Балахнинском, Кстовском и Богородском районах. "Нужно построить еще четыре. Сегодня три четверти населения попадают в зону обслуживания современных комплексов, которые не наносят вреда здоровью и окружающей среде", - добавил министр.

Напомним, нижегородское правительство утвердило территориальную схему обращения с отходами 8 ноября 2016 года. Тогда предполагалось, что работа по обращению с отходами будет вестись через четырех региональных операторов, которые будут определены на конкурсной основе. Зоны деятельности операторов: №1 – населенные пункты, отнесенные к Новоигумновскому полигону; №2 – к Балахнинскому, Городецкому, Уренскому полигонам; №3 – к Кстовскому полигону; №4 – к Богородскому, Выксунскому, Арзамасскому, Сергачскому полигонам. В июне 2017 года минэкологии заявило о планах увеличить количество регоператоров.

Ожидается, что первые региональные операторы в сфере ТКО будут определены к концу 2017 года.