Нижегородский губернатор Валерий Шанцев поручил главам МСУ перенять опыт Бора по раздельному сбору мусора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 6 июля 2017 года.
По данным администрации городского округа, во дворах жилых домов отдельные контейнеры для стекла и пластика стоят уже пять лет. Раз в неделю мусоровоз отвозит отходы на переработку.
"Мы будем развивать такой подход не только на Бору, но и в Нижнем Новгороде, в Арзамасе, в Дзержинске. Здесь сейчас около 10% всего мусора собирается и отдается в переработку, возвращается в экономику. Я специально приехал на Бор изучить, как все устроено, чтобы постараться главам других районов объяснить, что это правильно", - подчеркнул Валерий Шанцев.
Министр экологии региона Арсений Дряхлов напомнил, что к настоящему времени введено в эксплуатацию пять новых мусоросортировочных комплексов: на Московском шоссе, в Городецком, Балахнинском, Кстовском и Богородском районах. "Нужно построить еще четыре. Сегодня три четверти населения попадают в зону обслуживания современных комплексов, которые не наносят вреда здоровью и окружающей среде", - добавил министр.
Напомним, нижегородское правительство утвердило территориальную схему обращения с отходами 8 ноября 2016 года. Тогда предполагалось, что работа по обращению с отходами будет вестись через четырех региональных операторов, которые будут определены на конкурсной основе. Зоны деятельности операторов: №1 – населенные пункты, отнесенные к Новоигумновскому полигону; №2 – к Балахнинскому, Городецкому, Уренскому полигонам; №3 – к Кстовскому полигону; №4 – к Богородскому, Выксунскому, Арзамасскому, Сергачскому полигонам. В июне 2017 года минэкологии заявило о планах увеличить количество регоператоров.
Ожидается, что первые региональные операторы в сфере ТКО будут определены к концу 2017 года.
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