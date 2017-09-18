СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям метро в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям нижегородского метро. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления 18 сентября 2017 года.

По информации СК РФ, с 30 июня 2017 года до настоящего времени руководство фирмы, выполнявшей работы по продлению линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка" (подрядчиком является компания "СУ-620", - прим. НИА "Нижний Новгород"), в полном объеме не выплатило заработную плату сотрудникам. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

"В ходе расследования уголовного дела следователи СК установят все обстоятельства произошедшего, а также примут исчерпывающие меры для возмещения в полном объеме вреда, причиненного потерпевшим. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 29 августа часть штата "СУ-620" приостановила работу из-за невыплаты зарплат. Размер задолженности на тот момент составлял 50 млн рублей. Генеральный директор ООО "Управление промышленными предприятиями "Управление строительства-620" Владислав Костенко тогда сообщил, что она возникла в связи с приобретением оборудования.

При этом по информации региональной Госинспекции труда на 13 сентября "СУ-620" выплатило зарплаты строителям за июнь-июль 2017 года.

Как сообщалось ранее, Госинспекция труда в Нижегородской области с конца 2016 года по август 2017 года получила восемь жалоб на задержки зарплат от рабочих ООО "Нижегородское "Строительное управление - 620" (подрядчик по строительству станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде).