Местное отделение ЕР в Автозаводском районе Нижнего Новгорода избрало 18 человек в политсовет Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Местное отделение "Единой России" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода избрало 18 человек в политсовет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.



21 ноября 2017 года состоялась учредительная конференция местного отделения "Единой России" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Отделение возглавил депутат Заксобрания Нижегородской области, экс-глава района Владимир Солдатенков.



В политсовет отделения вошли 18 человек, в том числе – депутаты Думы Нижнего Новгорода Владимир Аношкин и Карим Ибрагимов, глава Автозаводского района Александр Нагин, президент ОАО "ГАЗ" Николай Пугин, начальник отдела молодежной политики администрации Автозаводского района Максим Зиновьев, член Молодежной палаты Нижнего Новгорода Артем Савин.



Кроме того, в политсовет вошли Рагиф Ахмедов, Ирина Большакова, Сергей Варакса, Людмила Девяткина, Марина Демидова, Александр Ильин, Александр Марунченко, Алексей Мочалин, Ирина Мулянова, Владимир Седов, Вера Фомичева и Олег Чертов.



Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" проходят в районах 17-23 ноября. 17 ноября депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском. 13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.