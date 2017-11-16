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Политика

Местное отделение ЕР в Московском районе Нижнего Новгорода избрало 11 человек в политсовет

22 ноября 2017 17:20  [91] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Местное отделение ЕР в Московском районе Нижнего Новгорода избрало 11 человек в политсовет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в НРО партии.

22 ноября 2017 года состоялась учредительная конференция местного отделения "Единой России" в Московском районе Нижнего Новгорода. Отделение возглавил депутат Думы Нижнего Новгорода, гендиректор АО "Торгово-производственное предприятие "Канавинское" Станислав Прокопович.

В политсовет отделения вошли 11 человек, в том числе депутат Заксобрания Нижегородской области Василий Суханов, депутаты Думы Нижнего Новгорода Юрий Ерофеев и Станислав Прокопович, глава администрации Московского района Владимир Кропотин и его заместитель Михаил Игумнов.

Кроме того, в политсовет избрались секретари первичных отделений Алексей Беспалов, Светлана Кужарина, Константин Потажевич, Ирина Рыхлова, Александр Чикаев и председатель совета директоров ГК "Симона" Ольга Никитина.

Напомним, что учредительные конференции восьми местных отделений НРО "ЕР" проходят в районах города 17-23 ноября. Депутат Заксобрания Юрий Балашов возглавил местное отделение в Советском районе Нижнего Новгорода, глава Прикского района Виталий Ковалев – в Приокском. 13 октября 2017 года Генсовет "Единой России" одобрил расформирование местного отделения в областном центре. Секретарем отделения являлась глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Вместо городского отделения статус местных получат восемь районных.

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