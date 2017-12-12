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Политика

Елизавета Солонченко заявила о своем участии в конкурсе на главу Нижнего Новгорода только в случае поддержки ее главой региона

13 декабря 2017 14:13  [17] Политика
Владимир Панов и Елизавета Солонченко

Владимир Панов и Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава города Елизавета Солонченко заявила о своем участии в новом конкурсе на главу Нижнего Новгорода (уже при одноглавой системе) только в случае поддержки ее главой региона. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания городской Думы 13 декабря 2017 года.

"После сегодняшнего решения Устав будет зарегистрирован в Минюсте. Думаю, это будет быстро, вопрос дней. После регистрации я в течение трех дней ставлю вопрос о внеочередной Думе. На Думе подаю в отставку. На этом же заседании назначаем конкурс, формируем состав конкурсной комиссии. Внеочередная Дума, думаю, будет в декабре, а в конце января - проведем конкурс, изберем главу", - сказала Солонченко.

"Я не буду участвовать в выборах главы, если меня не предложит губернатор", - добавила она. На вопрос о том, планирует ли она участвовать в выборах главы региона в 2018 году, Елизавета Солонченко также ответила отрицательно.

Напомним, сегодня Гордума согласовала переход Нижнего Новгорода на одноглавую систему. Вчера Солонченко, избранная главой города в июне 2017 года, сообщила о своем намерении досрочно покинуть должность.

Как сообщалось ранее, в октябре врио губернатора Глеб Никитин предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра. Позднее сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку.

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