Отрасль IT стала самой высокооплачиваемой в Нижнем Новгороде Экономика

Нижний Новгород оказался на 22‑м месте среди ста крупнейших городов России по уровню зарплат. Такие данные привели аналитики РИА Новости.

Больше всего в городе зарабатывают специалисты отрасли «IT и связь». Средняя номинальная зарплата в этом направлении достигает 177 тысяч рублей в месяц. Это заметно выше средней по Нижнему Новгороду, которая составляет 104 тысячи рублей.

Исследование составили по итогам первого квартала 2026 года. В расчет брали только те отрасли, где работает не меньше 3% жителей, и не учитывали малый бизнес.

В целом по стране средняя номинальная зарплата по итогам 2025 года превысила 100 тысяч рублей. За год она выросла на 14,3%. В первом квартале 2026 года положительная динамика сохранилась: показатель увеличился до 108 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стал Южно‑Сахалинск. В сфере добычи полезных ископаемых там платят в среднем 528 тысяч рублей в месяц — почти втрое больше, чем в среднем по городу.

На втором месте Москва: в банковской и финансовой сфере средняя зарплата составляет около 398 тысяч рублей. Третье место занял Красногорск, где больше всего зарабатывают в IT — примерно 368 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Нижегородской области превысила 83 тысячи рублей.