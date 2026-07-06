Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 июля 2026 10:11
Отрасль IT стала самой высокооплачиваемой в Нижнем Новгороде
04 июля 2026 17:48
Владимир Путин подписал закон о поддержке внутреннего рынка топлива
04 июля 2026 09:16
ВТБ назвал сценарий повышения ключевой ставки маловероятным
03 июля 2026 18:01
Топ-менеджер ВТБ объяснил распродажи на фондовом рынке
03 июля 2026 14:25
Нижегородские власти хотят ввести субсидии для племенного животноводства
03 июля 2026 12:25
В ВТБ назвали ключевые условия для развития обмена данными между банками
03 июля 2026 12:00
ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза
03 июля 2026 07:00
Более 8 млрд рублей льгот предоставили в Нижегородской области в 2025 году
02 июля 2026 15:30
Более 30 новых площадок размещено на инвесткарте Нижегородской области
02 июля 2026 13:20
На 8% увеличится выработка у нижегородской компании благодаря бережливым технологиям
Экономика

Отрасль IT стала самой высокооплачиваемой в Нижнем Новгороде

06 июля 2026 10:11 Экономика
Отрасль IT стала самой высокооплачиваемой в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород оказался на 22‑м месте среди ста крупнейших городов России по уровню зарплат. Такие данные привели аналитики РИА Новости.

Больше всего в городе зарабатывают специалисты отрасли «IT и связь». Средняя номинальная зарплата в этом направлении достигает 177 тысяч рублей в месяц. Это заметно выше средней по Нижнему Новгороду, которая составляет 104 тысячи рублей.

Исследование составили по итогам первого квартала 2026 года. В расчет брали только те отрасли, где работает не меньше 3% жителей, и не учитывали малый бизнес.

В целом по стране средняя номинальная зарплата по итогам 2025 года превысила 100 тысяч рублей. За год она выросла на 14,3%. В первом квартале 2026 года положительная динамика сохранилась: показатель увеличился до 108 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стал Южно‑Сахалинск. В сфере добычи полезных ископаемых там платят в среднем 528 тысяч рублей в месяц — почти втрое больше, чем в среднем по городу.

На втором месте Москва: в банковской и финансовой сфере средняя зарплата составляет около 398 тысяч рублей. Третье место занял Красногорск, где больше всего зарабатывают в IT — примерно 368 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Нижегородской области превысила 83 тысячи рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Зарплата Рейтинг
Поделиться:
Новости по теме
02 июля 2026 17:50
Нижегородская стройфирма задолжала работникам более 1 000 000 рублей
02 июля 2026 11:49
Стало известно, на что чаще всего копят нижегородцы
22 июня 2026 09:24
Нижегородская область вошла в топ-15 регионов по доходам населения
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных