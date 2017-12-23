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Политика

"Одноглавая" система муниципального управления эффективнее с точки зрения скорости принятия решений", - Александр Шаронов

22 декабря 2017 17:41  [192] Политика
Александр Шаронов

Александр Шаронов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Одноглавая" система муниципального управления эффективнее с точки зрения скорости принятия решений", - сказал и.п. секретаря НРО "Единой России" Александр Шаронов 22 декабря 2017 года, комментируя работу дискуссионных площадок XVII съезда партии, проходящем в Москве.

По его словам, также такая система эффективнее в плане неконфликтности внутри муниципалитета и экономии.

"На площадках обсуждались проблемные точки, и неплохо то, что в этом контексте Нижегородская область не звучала. По всем направлениям, которые были в центре обсуждения, в нашей области ведется эффективная работа. В разных регионах – разные практики, и, конечно же, было очень интересно услышать, как решаются вопросы, которые были вынесены на эту дискуссионную площадку. Обмен мнениями, обмен опытом – это всегда полезно", - сказал Шаронов.

"Все те мысли, которые наши коллеги высказали сегодня в дискуссиях на эту и другие темы, очень органично ложатся в контекст нашей региональной повестки", - отметил он по итогам обсуждений.

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