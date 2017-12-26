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Спорт

НРО ОНФ представило эскизный проект планировки стадиона "Водник" 26 декабря

26 декабря 2017 19:11  [203] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородские активисты Общероссийского народного фронта представили новый эскизный проект планировки стадиона "Водник" в рамках круглого стола, посвященного проблемам его восстановления, состоявшегося 26 декабря.

В рамках встречи были презентованы новые эскизные проекты планировки территории данного спортивного объекта, разработанные студентами Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета под руководством заведующего кафедрой дизайна архитектурной среды Михаила Дуцева. Самым полным был признан проект Ксении Поляковой.

Проекты были выполнены по просьбе представителей ОНФ и местных жителей, обеспокоенных аварийным состоянием стадиона.

"Мне хотелось соединить спорт и общественное пространство. Думаю, что у меня это получилось. Мой проект предусматривает трансформацию поля под несколько спортивных площадок: для тенниса, волейбола, мини-футбола, бадминтона, баскетбола. Комплекс будет включать в себя также хоккейную коробку, рекреационную зону. Концепция сохраняет административное здание, а также предусматривает постройку корпуса для методзанятий", - рассказала автор одного из проектов, студентка ННГАСУ Ксения Полякова.

"Задачи этих концепций – разнообразить спортивные функции стадиона и сделать его общественным пространством", - отметил Михаил Дуцев.

"Настораживает тот факт, что стадион не был включен в число объектов, за благоустройство которых в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" недавно голосовали нижегородцы. А ведь городские власти знают, что горожане выступают за реконструкцию "Водника", они не хотят видеть здесь очередной ФОК. Видимо, у чиновников свои планы на данный объект. Тем не менее, активисты Народного фронта продолжат борьбу за "Водник". Надеемся, что власти всё-таки прислушаются к мнению граждан", - отметил член регионального штаба ОНФ Олег Голубев.

По итогам круглого стола активисты Народного фронта решили объявить конкурс среди студентов ННГАСУ на создание концепции реновации стадиона. В ближайшее время будет создана рабочая группа по разработке технического задания конкурса, в которую войдут представители профильных региональных министерств, представители городской администрации, эксперты ОНФ и местные жители.

Напомним, что в июне 2017 года администрация заявляла о планах включить стадион в перечень территорий для благоустройства в 2018 году для голосования. Однако, позднее, в ноябре, сообщила, что он не войдет в список территорий для благоустройства по федпрограмме на 2018 год. При этом стадион был включен в предварительный перечень территорий для благоустройства в период до 2022 года (в который по данным на ноябрь 2018 года вошли 202 общественных пространства). "Там много юридических вопросов – например, является ли территория стадиона "общественным пространством" или это всё-таки "объект", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 22 ноября 2017 года врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству спорта и молодёжной политики провести ревизию всех спортсооружений в регионе.

В декабре 2017 года активисты ОНФ направили Никитину предложение по сохранению "Водника".

Эскизный проект планировки стадиона Водник
Эскизный проект планировки стадиона Водник
Эскизный проект планировки стадиона Водник
Эскизный проект планировки стадиона Водник
Эскизный проект планировки стадиона Водник
Эскизный проект планировки стадиона Водник

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