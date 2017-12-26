НРО ОНФ представило эскизный проект планировки стадиона "Водник" 26 декабря Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородские активисты Общероссийского народного фронта представили новый эскизный проект планировки стадиона "Водник" в рамках круглого стола, посвященного проблемам его восстановления, состоявшегося 26 декабря.

В рамках встречи были презентованы новые эскизные проекты планировки территории данного спортивного объекта, разработанные студентами Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета под руководством заведующего кафедрой дизайна архитектурной среды Михаила Дуцева. Самым полным был признан проект Ксении Поляковой.

Проекты были выполнены по просьбе представителей ОНФ и местных жителей, обеспокоенных аварийным состоянием стадиона.

"Мне хотелось соединить спорт и общественное пространство. Думаю, что у меня это получилось. Мой проект предусматривает трансформацию поля под несколько спортивных площадок: для тенниса, волейбола, мини-футбола, бадминтона, баскетбола. Комплекс будет включать в себя также хоккейную коробку, рекреационную зону. Концепция сохраняет административное здание, а также предусматривает постройку корпуса для методзанятий", - рассказала автор одного из проектов, студентка ННГАСУ Ксения Полякова.

"Задачи этих концепций – разнообразить спортивные функции стадиона и сделать его общественным пространством", - отметил Михаил Дуцев.

"Настораживает тот факт, что стадион не был включен в число объектов, за благоустройство которых в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" недавно голосовали нижегородцы. А ведь городские власти знают, что горожане выступают за реконструкцию "Водника", они не хотят видеть здесь очередной ФОК. Видимо, у чиновников свои планы на данный объект. Тем не менее, активисты Народного фронта продолжат борьбу за "Водник". Надеемся, что власти всё-таки прислушаются к мнению граждан", - отметил член регионального штаба ОНФ Олег Голубев.

По итогам круглого стола активисты Народного фронта решили объявить конкурс среди студентов ННГАСУ на создание концепции реновации стадиона. В ближайшее время будет создана рабочая группа по разработке технического задания конкурса, в которую войдут представители профильных региональных министерств, представители городской администрации, эксперты ОНФ и местные жители.

Напомним, что в июне 2017 года администрация заявляла о планах включить стадион в перечень территорий для благоустройства в 2018 году для голосования. Однако, позднее, в ноябре, сообщила, что он не войдет в список территорий для благоустройства по федпрограмме на 2018 год. При этом стадион был включен в предварительный перечень территорий для благоустройства в период до 2022 года (в который по данным на ноябрь 2018 года вошли 202 общественных пространства). "Там много юридических вопросов – например, является ли территория стадиона "общественным пространством" или это всё-таки "объект", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 22 ноября 2017 года врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству спорта и молодёжной политики провести ревизию всех спортсооружений в регионе.

