Нижегородская администрация назначила три аукциона на РЗТ в Нижегородском и Сормовском районах на 2 февраля 2018 года

Администрация Нижнего Новгорода
Фото:
Нижегородская администрация назначила три аукциона на развитие застроенных территорий (РЗТ) в Нижегородском и Сормовском районах на 2 февраля 2018 года. Соответствующие документы были опубликованы на сайте мэрии 27 декабря 2017 года.
Речь идет об участках в границах улиц Звездинка, Алексеевская (начальная цена права на заключение договора – 3,8 млн рублей), улиц Маслякова, Ильинская (10,7 млн рублей) и в границах улиц Лобачевского, Мечникова, Коммуны (30,5 млн рублей).
Напомним, что администрация назначила 11 аукционов на развитие территорий на 29 декабря 2017 года, 12 – на 12 января 2018 года, четыре - на 26 января.
Напомним также, что на 11 назначенных на 22 декабря аукционов никто не заявился.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+