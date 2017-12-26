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Общество

Нижегородская администрация назначила три аукциона на РЗТ в Нижегородском и Сормовском районах на 2 февраля 2018 года

27 декабря 2017 11:56  [209] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация назначила три аукциона на развитие застроенных территорий (РЗТ) в Нижегородском и Сормовском районах на 2 февраля 2018 года. Соответствующие документы были опубликованы на сайте мэрии 27 декабря 2017 года.

Речь идет об участках в границах улиц Звездинка, Алексеевская (начальная цена права на заключение договора – 3,8 млн рублей), улиц Маслякова, Ильинская (10,7 млн рублей) и в границах улиц Лобачевского, Мечникова, Коммуны (30,5 млн рублей).

Напомним, что администрация назначила 11 аукционов на развитие территорий на 29 декабря 2017 года, 12 – на 12 января 2018 года, четыре - на 26 января.

Напомним также, что на 11 назначенных на 22 декабря аукционов никто не заявился.

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