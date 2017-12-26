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Политика

"Мне как депутату хотелось бы послушать отдельных членов правительства", - Галина Клочкова

27 декабря 2017 16:13  [183] Политика
Галина Клочкова

Галина Клочкова

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Мне как депутату хотелось бы послушать отдельных членов правительства", - заявила НИА "Нижний Новгород" депутат Законодательного собрания Нижегородской области от партии "Справедливая Россия" Галина Клочкова, отвечая на вопрос о необходимости отчета главы области перед депутатами регионального парламента, 27 декабря 2017 года.

"Вопрос ведь не в форме, а в содержании. Валерий Павлинович (экс-губернатор Нижегородской области Шанцев, – прим. НИА "Нижний Новгород") отчитывался за все правительство, а, например, мне как депутату хотелось бы послушать отдельных членов правительства. Когда мы говорим о том, что у нас есть конкретные проекты, в которых есть ответственные, давайте послушаем их. А Глеб Сергеевич Никитин, который отвечает за их работу, может к этому сформулировать свое отношение. И в этом смысле он будет на нашей стороне, потому что дело-то общее. Не пытаться объяснить, почему нам не удалось сделать что-то, а создать атмосферу живой работы. Когда мы слушаем отчет, мы голосуем за то, чтобы его принять к сведению, а когда мы рассматриваем итоги деятельности той или иной группы, тогда мы можем увидеть ошибки и сделать работу над ошибками правильно", - подчеркнула депутат.

Комментируя выступление врио губернатора Глеба Никитина перед деловыми кругами и общественностью 26 декабря, Галина Клочкова отметила важность привлечения молодежи и волонтеров к различным проектам.

"Мне в принципе нравится проектный подход, когда не просто выявляются проблемы и создаются планы их решений, а когда обозначаются проекты и назначаются конкретные ответственные. Если мы говорим о приоритетах, мне очень нравится смещение фокуса внимания от вообще бизнеса к социальному предпринимательству. Мне очень нравится идея идти от потребности какого-то сообщества к финансированию. Это может касаться и работы с детьми, и работы с людьми пожилого возраста. Сейчас очень много интереса к разного рода проектам интеллектуально-просветительского характера. Это то, что может сделать жизнь наполненной и "подтянуть" общий уровень культуры. И здесь никакие министерства, которые уже давно работают как "силовые ведомства" – я имею в виду контроль, надзор, проверки, – не сработают. Здесь должны быть инициативы и финансирование от людей. И это вчера было озвучено предельно конкретно и ясно", - сказала Галина Клочкова.

"И это дело тех, кто уже сейчас начинает формировать наше с вами будущее. Молодежь видит в разных социальных инициативах интерес и жизненный драйв. Когда мы говорим о годе добровольчества и волонтерства (2018 год в России объявлен годом волонтера, – прим. НИА "Нижний Новгород"), мы понимаем, что организовать эту работу силами административных систем невозможно, потому что люди по-настоящему увлеченные – не системны. И молодежным организациям перестраиваться под такую работу гораздо проще, они еще не застыли в привычных формах. И когда они сами себе правила игры выработают, посредством центра молодежных инициатив, например, о котором сказал Глеб Никитин, они по этим правилам и будут работать", - заключила она.

Напомним, 26 декабря 2017 года в рамках встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин затронул темы АПК, здравоохранения, туризма, социального обслуживания, молодежи и НКО, культуры. Также он рассказал о проектах, в которых Нижегородская область должна стать пилотной. Они касаются дорог, бизнеса и сферы государственного и муниципального управления. Кроме того, Никитин сообщил, что планирует объединение министерств экономики и инвестиций и создание Корпорации развития Нижегородской области, которая должна будет "сконцентрироваться на эффективной работе с инвесторами". Новую структуру облправительства Глеб Никитин намерен представить уже после Нового года.

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