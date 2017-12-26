"Глеб Никитин впервые подробно и детально изложил свое видение развития нашего региона", - Александр Суханов Политика

Александр Суханов Фото: НИА Нижний Новгород

"Глеб Никитин впервые подробно и детально изложил свое видение развития нашего региона", - заявил журналистам политический обозреватель Александр Суханов, комментируя встречу врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти.

"Вчера произошла долгожданная встреча врио губернатора с нижегородской элитой, на которой Глеб Никитин впервые подробно и детально изложил свое видение развития нашего региона. Важно, на мой взгляд, понять логику и цели, которые он хотел донести до широкой нижегородской общественности. Надо заметить, что это не было отчетом о проделанной за три месяца работы. Не было это и руководящими указаниями кому и что необходимо сделать. Не сводился доклад врио губернатора и к жалобам о плохом наследстве, полученным им в лице нашего региона", - сказал он.

По мнению Суханова, "это были рассуждения эксперта, имеющего возможность увидеть ситуацию свежим, "незамыленным" взглядом с позиций внутреннего наблюдателя".

"Среди множества проблем, самыми актуальными были определены вопросы слабого привлечения инвесторов и неэффективного планирования бюджета. Одновременно, в докладе четко выделены резервы для развития. Это и промышленный и научный потенциал региона, когда обрабатывающая промышленность региона достигает 90% , концентрация высокотехнологичных компаний, в том числе международных позволяет внедрить целый ряд цифровых платформ: "Умный город", "Цифровое производство", "Цифровой муниципалитет". Это и историко-туристический потенциал. Сохранение и существование народных художественных промыслов в регионе - еще один туристический и экономический кластер, позволяющий повысить экономическое развитие региона", - подчеркнул Александр Суханов.

"При этом отсутствует голословное "шапкозакидательство", что сейчас мы назовем эти резервы и сразу получим дополнительный доход. Нет, требуются совместные усилия и бизнеса, и власти, и общественности. Привлекает внимание Глеб Никитин к сохранению и развитию исторического ландшафта города, формированию комфортной городской среды и предложению начать работу по ее реконструкции. И это не декларативные призывы, а конкретные предложения по привлечению инвесторов. Таким образом, врио губернатора представил на суд общественности не просто свое видение настоящего и будущего нижегородского региона. Это результат сложной, кропотливой работы большой группы специалистов. Это фактически техническое задание на разработку стратегии развития на 10-15 лет. В отличие от предыдущих стратегий, здесь нет красивых описаний по принципу сказок Шехерезады", - добавил он.

"Сказал Глеб Никитин и самое главное, что от него многие ждали. Изменение модели управления городом является частью изменения модели управления регионом под решение новых задач и с использованием новых технологий. Он поблагодарил губернаторскую команду, но также честно предупредил, что после нового года будет создана новая структура правительства. На формирование новой команды и на проработку стратегии развития врио губернатора отводит до полугода времени. А это значит, что на выборы губернатора в сентябре 2018 года Глеб Никитин пойдет с реалистичной и выполнимой стратегией и программой развития. Я бы сказал, перефразируя самого Глеба Никитина, что это программа и стратегия развития, а не выживания, стратегия надежды", - подытожил политический обозреватель.

Напомним, 26 декабря 2017 года в рамках встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин затронул темы АПК, здравоохранения, туризма, социального обслуживания, молодежи и НКО, культуры. Также он рассказал о проектах, в которых Нижегородская область должна стать пилотной. Они касаются дорог, бизнеса и сферы государственного и муниципального управления. Кроме того, Никитин сообщил, что планирует объединение министерств экономики и инвестиций и создание Корпорации развития Нижегородской области, которая должна будет "сконцентрироваться на эффективной работе с инвесторами". Новую структуру облправительства Глеб Никитин намерен представить уже после Нового года.