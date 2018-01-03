Последние новости рубрики Происшествия
09 января 2018 18:35  [150] Доследственная проверка проводится по факту смерти роженицы в Семеновском г.о. Нижегородской области
09 января 2018 17:00  [161] СУ СК РФ по Нижегородской области в новогодние праздники возбудило 14 дел по фактам насильственной гибели людей
09 января 2018 16:09  [247] Пожар на заводе "Оргсинтез" в Канавинском районе Нижнего Новгорода потушен
09 января 2018 14:38  [364] Волонтеры сообщили о спасении инвалида из рабства в Нижнем Новгороде
09 января 2018 14:09  [243] Мужчина арестован в Автозаводском районе Нижнего Новгорода по подозрению в сексуальном насилии над ребенком
09 января 2018 14:07  [165] Почти на 20% сократилось число пожаров в новогодние праздники 1 – 8 января в Нижегородской области
09 января 2018 13:51  [577] Здание завода "Оргсинтез" горит в Канавинском районе Нижнего Новгорода 9 января
09 января 2018 12:10  [208] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в г. Бор Нижегородской области 81-летнего Павла Куликова
09 января 2018 11:58  [174] Десять человек погибли в ДТП во время новогодних праздников с 1 по 8 января в Нижегородской области
09 января 2018 11:21  [372] Водитель в наркотическом опьянении насмерть сбил пешехода в Сормовском районе Нижнего Новгорода 8 января
Происшествия

СУ СК РФ по Нижегородской области в новогодние праздники возбудило 14 дел по фактам насильственной гибели людей

09 января 2018 17:00  [161] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи СУ СК РФ по Нижегородской области в новогодние праздники с 29 декабря 2017 года по 8 января 2018 года возбудили 14 уголовных дел по фактам насильственной гибели граждан.

Как сообщила пресс-служба управления 9 января 2018 года, по фактам убийств было возбуждено девять уголовных дел, в том числе одно – по факту убийства малолетнего. По ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) было возбуждено четыре уголовных дела. Еще одно уголовное дело возбуждено в Ардатовском районе области по факту смерти малолетнего по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В этот период также было возбуждено пять уголовных дел по фактам изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

"В результате слаженной работы следователей СК и оперативных сотрудников полиции по 18 уголовным делам установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений, им предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Напомним, в Нижегородской области 1 – 8 января 2018 года произошло 60 пожаров, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этот период на дорогах региона погибло 10 человек и произошло 53 ДТП с пострадавшими.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph