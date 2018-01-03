СУ СК РФ по Нижегородской области в новогодние праздники возбудило 14 дел по фактам насильственной гибели людей Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи СУ СК РФ по Нижегородской области в новогодние праздники с 29 декабря 2017 года по 8 января 2018 года возбудили 14 уголовных дел по фактам насильственной гибели граждан.

Как сообщила пресс-служба управления 9 января 2018 года, по фактам убийств было возбуждено девять уголовных дел, в том числе одно – по факту убийства малолетнего. По ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) было возбуждено четыре уголовных дела. Еще одно уголовное дело возбуждено в Ардатовском районе области по факту смерти малолетнего по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В этот период также было возбуждено пять уголовных дел по фактам изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

"В результате слаженной работы следователей СК и оперативных сотрудников полиции по 18 уголовным делам установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений, им предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Напомним, в Нижегородской области 1 – 8 января 2018 года произошло 60 пожаров, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этот период на дорогах региона погибло 10 человек и произошло 53 ДТП с пострадавшими.