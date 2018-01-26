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Общество

"Необходима массовая реконструкция и строительство дорог, чтобы стратегия безопасности на дорогах заработала", - Павел Ржевский

26 января 2018 16:48  [879] Общество

Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Необходима массовая реконструкция и строительство дорог, чтобы стратегия безопасности на дорогах заработала", - об этом главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Нижегородской областной полковник полиции Павел Ржевский сообщил на пресс-конференции 26 января, комментируя планы УГИБДД на ближайший год.

"Правительство Российской Федерации утвердило стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года, которая предполагает существенное снижение смертности пешеходов на дорогах. Нам озвучен определенный срок и поставлены конкретные задачи. Чтобы стратегию реализовать, необходимы громадные финансовые вливания. В первую очередь, это касается реконструкции дорожно-уличной сети и строительства новых современных дорог, отвечающих всем нормам безопасности. Это первоочередные задачи", - отметил Ржевский.

"Наше ведомство с момента его образования в 1936 году методы и формы работы не меняет, просто нам в помощь приходят технологии, поэтому реализация стратегии не предполагает каких-то новых дополнительных ограничительных мер. Ограничениями мы только подорвем экономику, а дорога должна жить и нужна для того, чтобы по ней ездили. Но если не будет масштабной реконструкции дорожного полотна, мы не выполним поставленную задачу. Могу привести простой пример: сравним трассы Нижний Новгород – Москва и Нижний Новгород – Чебоксары. На второй трассе до сих пор очень высокая тяжесть последствий ДТП и пока там не будет проведен ремонт, никакие технические меры контроля не помогут", - подвел итог руководитель УГИБДД.

Напомним, что правительство РФ утвердило стратегию о стремлении "к нулевой смертности на дорогах к 2030 году".

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