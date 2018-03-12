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Спорт

Пять тысяч билетов продано на первый матч на стадионе "Нижний Новгород"

16 марта 2018 14:26  [137] Спорт
Пять тысяч билетов продано на первый матч на стадионе Нижний Новгород

Пять тысяч билетов продано на первый матч на стадионе Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять тысяч билетов продано на первый матч на стадионе "Нижний Новгород" за первые четыре дня продаж. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 16 марта 2018 года.

Согласно информации, 15 марта врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и первый заместитель главы Минстроя России Леонид Ставицкий проверили готовность стадиона.

Ставицкий сообщил, что вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко провел совещание с участием городов-организаторов, посвященное завершению работ на строящихся стадионах к ЧМ-2018. "В Нижнем Новгороде на днях планируется итоговая проверка, которая должна зафиксировать устранение выявленных ранее Ростехнадзором замечаний. Проведенное совещание показало, что задача более чем реальная, генподрядчик с поставленной задачей справляется успешно. Уверен, работы будут завершены и все документы подписаны в срок", - сказал он.

Никитин отметил, что нижегородцы проявляют большой интерес к Чемпионату мира по футболу 2018 года и новому стадиону – это выражается как в количестве выданных паспортов болельщиков (FAN ID) на матчи ЧМ-2018, так и в количестве реализованных билетов на первую игру на "Стадионе Нижний Новгород".

Напомним, на 15 апреля также назначено проведение первого тестового матча на стадионе "Нижний Новгород". Сыграют ФК "Олимпиец" и петербургский ФК "Зенит 2". Дирекция по проведению спортмероприятий планирует направить 5 млн рублей на церемонию открытия стадиона. Еще два тестовых матча "Олимпиец" проведет 28 апреля с ФК "Ротор" (Волгоград) и 6 мая с ФК "Луч Энергия" (Владивосток).

Напомним также, что матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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