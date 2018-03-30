Правительство РФ выделило РЖД 90 млн рублей на строительство ВСМ Москва-Казань

Архитектурная концепция вокзального комплекса для высокоскоростной магистрали (ВСМ) архитектора Николая Шумакова
Правительство РФ подписало распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО "Российские железные дороги" на 25,9 млрд рублей. Об этом сообщается в документах на сайте кабмина 5 апреля 2018 года.
Увеличение будет проводиться за счёт размещения 25 млн 896 тысяч дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Отмечается, что соответствующие финансовые средства предусмотрены в федеральном бюджете.
Средства необходимы для реализации ряда крупных инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры. В том числе на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань предусмотрено выделение 89,8 млн рублей.
Напомним, что начало строительства высокоскоростной магистрали на участке Москва – Нижний Новгород запланировано на 2019 год. Ранее было заявлено, что строительство начнётся в 2018 году.
Проектирование ВСМ на участке от Москвы до Нижнего Новгорода завершилось в 2017 году. Победителем аукциона на выполнение всего проекта ВСМ в апреле 2015 года признан консорциум ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект" и CREEC (Китай). Цена договора на выполнение работ составит 20 млрд рублей.
В начале реализации проекта предполагалось, что ВСМ до Казани будет построена к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но уже в 2014 году в РЖД завили, что к ЧМ удастся довести высокоскоростную магистраль только до Нижнего Новгорода, однако потом и эти планы были сорваны.
По предварительному проекту, в Нижнем Новгороде разместят два вокзала ВСМ: в аэропорту и в районе Московского вокзала. Еще четыре станции построят в Дзержинске, Кстове, Володарском и Лысковском районах. Доехать от Нижнего Новгорода до столицы можно будет за полтора часа.
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