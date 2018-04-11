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Более 500 волонтёров будут встречать гостей тестового матча на "Стадионе Нижний Новгород" 15 апреля 2018 года. Об этом журналистам сообщила руководитель нижегородской дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Екатерина Толокнова в ходе пресс-тура 14 апреля.
По её словам, волонтёры будут организовывать встречу гостей у входных групп на стадионе, на парковке, внутри здания и на трибунах. Также они будут ориентировать зрителей в навигации на стадионе, помогать в рассадке на трибунах, при их участии будет тестироваться система обеспечения гостей питанием и общая координация всех присутствующих.
Толокнова рассказала, что для посетителей 15 апреля будут открыты первые, третьи, четвёртые и шестые ворота. Оставить машину гости смогут на парковке у ТРЦ "Седьмое небо", у стадиона со стороны собора Александра Невского, а также на парковке на ул. Бетанкура.
"Мы полностью готовы к проведению первого матча. Снаружи заканчиваются работы по укладке верхнего слоя асфальта, внутри территории стадиона завершаются монтажные работы. Также на объекте работает большое количество клининговых служб, которые приводят стадион в порядок", - заявила она.
Напомним, что по данным на 13 апреля минтранс Нижегородской области оценил готовность стадиона на 95%.
Как сообщалось ранее, стадион был введен в эксплуатацию 23 марта, 15 апреля на нем пройдет церемония открытия и первый ##522336##тестовый матч.
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