Более 500 волонтёров будут встречать гостей тестового матча на "Стадионе Нижний Новгород" 15 апреля Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 500 волонтёров будут встречать гостей тестового матча на "Стадионе Нижний Новгород" 15 апреля 2018 года. Об этом журналистам сообщила руководитель нижегородской дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Екатерина Толокнова в ходе пресс-тура 14 апреля.

По её словам, волонтёры будут организовывать встречу гостей у входных групп на стадионе, на парковке, внутри здания и на трибунах. Также они будут ориентировать зрителей в навигации на стадионе, помогать в рассадке на трибунах, при их участии будет тестироваться система обеспечения гостей питанием и общая координация всех присутствующих.

Толокнова рассказала, что для посетителей 15 апреля будут открыты первые, третьи, четвёртые и шестые ворота. Оставить машину гости смогут на парковке у ТРЦ "Седьмое небо", у стадиона со стороны собора Александра Невского, а также на парковке на ул. Бетанкура.

"Мы полностью готовы к проведению первого матча. Снаружи заканчиваются работы по укладке верхнего слоя асфальта, внутри территории стадиона завершаются монтажные работы. Также на объекте работает большое количество клининговых служб, которые приводят стадион в порядок", - заявила она.

Напомним, что по данным на 13 апреля минтранс Нижегородской области оценил готовность стадиона на 95%.

Как сообщалось ранее, стадион был введен в эксплуатацию 23 марта, 15 апреля на нем пройдет церемония открытия и первый ##522336##тестовый матч.