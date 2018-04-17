Московская компания будет выполнять патрулирование Канавинского моста в Нижнем Новгороде в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Собнат" (Москва) будет выполнять патрулирование Канавинского моста в Нижнем Новгороде в 2018 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, в аукционе, прошедшем 16 апреля, также принимало участие ФГУП "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ", однако запрошенная им стоимость контракта оказалась несколько выше. ООО "Собнат" оценило услуги в 9 млн 152 тысячи рублей при начальной цене контракта в 9 млн 198 тысяч рублей. Напомним, подрядчик должен будет обеспечить защиту от актов незаконного вмешательства на Канавинском мосту с мая и до конца текущего года. В частности, планируется выставить пост, который будет патрулировать мост по тротуарам, два автомобильных поста для осмотра дорожного полотна и один пост для патрулирования территории под мостом. Последний также должен будет осматривать опоры моста с лодки. Средства выделяются из бюджета Нижнего Новгорода.



Также ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует провести торги на защиту от актов незаконного вмешательства еще 16 транспортных объектов, помимо Канавинского моста – трех мостов и 13 путепроводов.



Напомним также, МП "Нижегородское метро" намерено дополнительно привлечь почти 470 человек для обеспечения антитеррористической безопасности на период Чемпионата мира по футболу в 2018 году.



СПРАВКА:

Учредителем и директором ООО "Собнат" является Николай Михайлович Осипов. Основной вид деятельности – консультационные услуги по вопросам безопасности. Среди дополнительных видов деятельности – оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях. Уставный капитал – 1 млн рублей.