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Общество

Комиссия нижегородской Думы по транспорту отклонила предложение о создании муниципальной транспортной милиции

20 апреля 2018 14:01  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев в ходе заседания постоянной комиссии по транспорту 20 апреля 2018 года предложил создать муниципальную милицию для контроля за работой общественного транспорта.

Такое предложение было сделано после того, как председатель комиссии Алексей Гойхман ("Единая Россия") рассказал, что на дорогах города увеличилось количество нелегальных перевозчиков. "Такие автобусы, я их называю "катафалками", опять высыпали на дороги города. Появилось около 100-120 нелегальных перевозчиков", - ответил он.

Лазарев заметил, что борьба с нелегалами носит декларативный характер, их никто не ловит. "В некоторых городах создана муниципальная милиция. В качестве примера можно привести Ижевск, там 34 сотрудника следят за порядком, в том числе за перевозчиками, коммунальщиками. У них чистота и порядок в городе", - сказал он.

Гойхман обратил внимание, что для наведения порядка, в том числе в транспортной сфере, работает контрольно-ревизионное управление (КРУ) городской администрации, а также Госавтоинспекция. Этих органов, по его мнению, достаточно. В итоге, члены комиссии не поддержали инициативу Лазарева и проголосовали против.

Напомним, что комиссия отклонила сегодня и предложение Лазарева об избрании нового председателя комиссии.

Напомним также, что зампредседателя Думы Николай Сатаев (КПРФ) предложил расторгнуть контракт с перевозчиком ООО "Мещеряков и К" после заявления инвалида-колясочника. Ранее сообщалось, что четыре нижегородских автобуса были арестованы по итогам проверок в апреле 2018 года.

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