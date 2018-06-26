Коста-Рика сравняла счет на 56 минуте матча со Швейцарией в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Костариканцы сравняли счет на матче Коста-Рика – Швейцария группового этапа (группа E) Чемпионата Мира по футболу на "Стадионе Нижний Новгород" 27 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Швейцарец Блерим Джемайли забил гол в ворота противников на 31 минуте матча. Ответный гол во втором тайме на 56 минуте забил костариканец Кендалл Уотсон. За игрой на стадионе наблюдают 43,3 тысяч зрителей.

Швейцария борется за попадание в плей-офф, Коста-Рика потеряла шансы. В параллельном матче встречаются Сербия и Бразилия. Швейцария и Бразилия сейчас лидируют в группе E (по четыре очка), далее идет Сербия с тремя очками. У Косста-Рики ноль очков.

Нижегородский стадион, рассчитанный на 45 тысяч мест, принимает четвертый матч ЧМ. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина – Хорватия) и третий (Англия – Панама) – по 43,3 тысячи человек.