Подрядчик создал бригады для устранения провалов в брусчатке на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Подрядчик по благоустройству Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде (АО "Корпорация развития Нижегородской области") создал несколько бригад для устранения возникающих после дождей провалов в брусчатке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области 12 июля 2018 года.

Согласно информации, в настоящее время для решения ситуации с возникающими после дождей провалами в покрытии недавно реконструированной Нижневолжской набережной работает межведомственная комиссия с участием городских служб и представителей подрядной организации. "По результатам работы комиссии будут сделаны соответствующие заключения. Со стороны подрядчика созданы несколько бригад по устранению возникающих провалов, все работы ведутся в оперативном режиме", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что проектом благоустройства набережной не предусматривалась реконструкция ливневой канализации, подключение осуществлялось в существующие сети согласно техническим условиям, выданным МКУ "Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода". "Существующая сеть ливневой канализации в районе Нижневолжской набережной не справляется с отводом воды в случае сильных ливней. Это, в свою очередь, приводит к вымыванию песчаного основания брусчатого покрытия и возникновению локальных проседаний", - говорится в сообщении.

Напомним, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов назвал предварительной причиной размыва брусчатки на новых набережных "ошибку проектантов". На открытии набережной мэр города также говорил о планах по второй очереди благоустройства – наполнению территории малыми архитектурными формами, зонами для детского и семейного отдыха.

Напомним, брусчатку на реконструированной Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде частично размыло после дождей 9 и 10 июля. Подрядчиком выступает АО "Корпорация развития Нижегородской области" (бывшее АО "Региональная управляющая компания"). Проект делало ООО "Архитектурно-строительная мастерская "Поволжье-Центр" – по заказу МКУ "ГлавУКС города Нижнего Новгорода". Cубподрядчиком было выбрано ООО "Нижегородспецгидрострой".