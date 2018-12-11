Нижний сегодня: главные события дня Общество

И.о. замгубернатора Нижегородской области Сергей Шевченко покинул свой пост 11 декабря

Сергей Шевченко приступил к работе в правительстве региона с середины января 2018 года. До этого он являлся проректором МГМУ им.Сеченова.

Актеры театра Комедiя не смогут досрочно уйти на пенсию из-за "характера деятельности" учреждения

Между тем, таким правом обладают актеры театров всех жанров, кроме театров комедии. Запрет на досрочный выход на пенсию регулируется списком, который утвердил Совет министров РСФСР в 1991 году. Сейчас театр комедии восстановил права своих актеров на досрочный выход на пенсию, однако этого не могут сделать сотрудники театра, которые пришли работать до 2025 года.

Выставка ученика Айвазовского, художника-мариниста Михаила Алисова состоится в Нижнем Новгороде

В экспозицию войдут 30 произведений Алисова из частной коллекции (Москва). В минкульте пояснили, что в настоящее время это наиболее полное собрание произведений художника в России. Кроме того, выставку дополнят произведения Алисова из собрания НГХМ.

Новогодний трамвай начал курсировать в центре Нижнего Новгорода с 11 декабря

Трамвай ходит по городскому кольцу. Его водителем является Дед Мороз. Снаружи трамвай украшен новогодними гирляндами, а в салоне – винтажными украшениями.