Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2018 21:32  [163] Нижний сегодня: главные события дня
11 декабря 2018 20:20  [103] Актеры театра Комедiя не смогут досрочно уйти на пенсию из-за "характера деятельности" учреждения
11 декабря 2018 19:58  [100] Свидетельства о праве на получение соцвыплат для покупки жилья получили еще семь молодых семей в Дзержинске
11 декабря 2018 18:05  [126] Ацидофильную пасту "Милочка" начнут продавать в нижегородских раздатках с нового года
11 декабря 2018 17:34  [291] Два муниципальных маршрута могут вернуть на линии в Нижнем Новгороде
11 декабря 2018 17:16  [167] Руководство российской компании "Т Плюс" высоко оценило эффективность концессии в Кстове и Дзержинске Нижегородской области
11 декабря 2018 16:36  [482] Ежемесячные выплаты предлагается установить трактористам-машинистам и другим специалистам АПК в Нижегородской области
11 декабря 2018 16:15  [214] Открытие нижегородского центра детского развития "GALAKTION Z" состоится в формате квеста и шоу-программы
11 декабря 2018 12:55  [525] Эксперименты с использованием нефтепродуктов состоятся для школьников Кстова при поддержке "ЛУКОЙЛа"
11 декабря 2018 12:43  [162] Глеб Никитин возложил цветы к рубке подлодки С-13 в Нижегородском кремле
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

11 декабря 2018 21:32  [163] Общество

И.о. замгубернатора Нижегородской области Сергей Шевченко покинул свой пост 11 декабря

Сергей Шевченко приступил к работе в правительстве региона с середины января 2018 года. До этого он являлся проректором МГМУ им.Сеченова.

Актеры театра Комедiя не смогут досрочно уйти на пенсию из-за "характера деятельности" учреждения

Между тем, таким правом обладают актеры театров всех жанров, кроме театров комедии. Запрет на досрочный выход на пенсию регулируется списком, который утвердил Совет министров РСФСР в 1991 году. Сейчас театр комедии восстановил права своих актеров на досрочный выход на пенсию, однако этого не могут сделать сотрудники театра, которые пришли работать до 2025 года.

Выставка ученика Айвазовского, художника-мариниста Михаила Алисова состоится в Нижнем Новгороде

В экспозицию войдут 30 произведений Алисова из частной коллекции (Москва). В минкульте пояснили, что в настоящее время это наиболее полное собрание произведений художника в России. Кроме того, выставку дополнят произведения Алисова из собрания НГХМ.

Новогодний трамвай начал курсировать в центре Нижнего Новгорода с 11 декабря

Трамвай ходит по городскому кольцу. Его водителем является Дед Мороз. Снаружи трамвай украшен новогодними гирляндами, а в салоне – винтажными украшениями.

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