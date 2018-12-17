Нижний сегодня: главные события дня Общество

Дмитрий Краснов сложил полномочия зампредседателя Гордумы в связи с назначением на пост и.о. замгубернатора Нижегородской области

По регламенту Дума должна рассмотреть и утвердить просьбу депутата на заседании, которое должно состоятся не позднее, чем через 30 дней.

Нижегородские социальные проекты могут получить госфинансирование

Речь идет о проектах общественных организаций и социальных предпринимателей. Например, это помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, обучение детей с особенностями развития, уход за пожилыми и тяжелобольными людьми.

Более 1,2 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено Нижегородской области на развитие дорог в 2019-2020 годах

Всего финансирование на строительство и реконструкцию дорог в размере 12 млрд рублей получат 27 регионов. Нижегородская область вошла в тройку субъектов с наибольшим количеством выделенных средств.

Руководство нижегородского завода им. Свердлова опровергло слухи об обвинениях погибшей сотрудницы предприятия в августовской аварии

Сотрудницу завода нашли повешенной и правоохранители организовали по данному факту проверку. Пользователи соцсетей высказали версию, что трагедия с женщиной произошла из-за виновности во взрывах на заводе "Свердлова". Руководство завода опровергло эту информацию.