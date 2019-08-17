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Происшествия

"Красное Сормово" выплатит семьям погибших сотрудников по 700 тысяч рублей

29 августа 2019 13:17  [26] Происшествия

Руководство завода "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в ОСК) приняло решение оказать материальную помощь семьям пострадавших работников в результате несчастного случая - сумма компенсации родственникам погибших составит 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба завода.

"От всего коллектива завода и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это большая утрата для всех нас. Ребята были добропорядочными и ответственными работниками, отзывчивыми коллегами. Нет слов утешения, которые можно подобрать в такие горькие и трудные минуты", - сказал генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Николай Першин.

"Мы искренне надеемся на поправку пострадавшего, который находится в больнице, и ему оказывается вся необходимая помощь", - добавил руководитель завода.

В пресс-службе сообщили также, что в настоящее время специальная комиссия ведет расследование обстоятельств и причин случившегося. Производственные процессы не приостановлены, работа продолжается в штатном режиме, в том числе на судне, которое загорелось.

Напомним, что 28 августа на предприятии загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Как пояснили на судоверфи, возгорание произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Площадь пожара составила 5 кв. метров. В результате двое сотрудников завода погибли, еще один получил ожоги и сейчас находится в НИИ травматологии и ортопедии.

По факту данного ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда" (ст. 143 УК РФ). Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, количество погибших и пострадавших уточняется.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству здравоохранения области также оказать всю необходимую помощь пострадавшему, а министерству финансов и министерству социальной политики проработать вопрос об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшему.

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