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Политика

Новым депутатам нижегородской Думы вручили мандаты

18 сентября 2019 10:31  [26] Политика

Новым депутатам нижегородской Думы шестого созыва вручили удостоверения и нагрудные знаки. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 18 сентября 2019 года.

Речь идет о Татьяне Скоробогатовой, избранной по округу №9 (Ленинский район); Руслане Станчеве по округу №15 (Канавинский район); Инне Ванькиной – по округу №16 (Канавинский район), Павле Пашинине – по округу №21 (Сормовский район) и Евгении Костине – по округу №24 (Сормовский район).

Напомним, избирательная комиссия Нижнего Новгорода зарегистрировала новых депутатов 16 сентября.

Ранее сообщалось, что дополнительные выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода по пяти одномандатным избирательным округам прошли 8 сентября 2019 года.

Также на сентябрьском заседании мандат вручили депутату Евгению Сабашникову.

Напомним, его официально представил как депутата Николай Сатаев на заседании объединённой комиссии Гордумы 24 июля 2019 года. Представитель партии "Справедливая Россия" занял место своего коллеги Александра Разумовского.

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