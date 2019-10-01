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Политика

"В наших планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины граждан России", - Владимир Путин

10 октября 2019 16:05  [90] Политика

Фото: Александр Воложанин

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область 10 октября 2019 года на VIII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава". Официальная часть форума проходит на стадионе.

Глава государства открыл пленарное заседание форума, основная тема которого – "Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом".

"В наших планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины граждан России, и чтобы достичь этой цели, мы прилагаем самые серьезные усилия, строим большие и малые спортивные объекты, с учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов и городов, оснащаем спортивные площадки, школы, секции. Важнейшую роль в этой работе отводим российским регионам и муниципалитетам", - сказал Владимир Путин.

Участие в пленарном заседании принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, форум "Россия – спортивная держава" открылся в Нижнем Новгороде 10 октября и продлится два дня. На данный момент подписаны соглашения по развитию регби и футбола.

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