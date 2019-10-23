Последние новости рубрики Политика
24 октября 2019 15:09  [112] Депутаты ЗС НО одобрили переход Владислава Атмахова в парламент на профессиональной постоянной основе
24 октября 2019 14:36  [126] Нижегородское Законодательное собрание оптимизировало закон "О противодействии коррупции
24 октября 2019 14:01  [132] Нижегородские депутаты инициировали поправки в федеральный закон об ограничении распития алкоголя
24 октября 2019 13:46  [316] Владимир Панов наложил вето на решение Думы Нижнего Новгорода о перелетах депутатов бизнес-классом
23 октября 2019 20:13  [320] "Профицит и устойчивость федбюджета должны гарантировать исполнение социальных обязательств в полном объёме", – Денис Москвин
23 октября 2019 11:20  [342] Депутаты Думы Нижнего Новгорода проголосовали против кандидатуры Игоря Богданова на пост зампреда
23 октября 2019 09:52  [307] Виталий Мутко и Глеб Никитин примут первые дома ЖК "Новинки Smart Sity"
20 октября 2019 10:07  [417] "Современные качественные дороги – это путь в завтрашний день!" – Евгений Лебедев
20 октября 2019 09:34  [619] "Дорожная сеть Нижнего Новгорода - одна из самых развитых и протяжённых в России", - Владимир Панов
18 октября 2019 14:48  [661] Ольга Жаворонкова возглавила блок соцполитики администрации Дзержинска
Политика

Депутаты ЗС НО одобрили переход Владислава Атмахова в парламент на профессиональной постоянной основе

24 октября 2019 15:09  [112] Политика

Владислав Атмахов возобновил работу в Законодательном собрании Нижегородской области на профессиональной постоянной основе. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 24 октября 2019 года.

Соответствующее заявление поступило от Владислава Атмахова перед заседанием. 26 из 27 присутствующих депутатов поддержали его возврат к работе, один воздержался.

Напомним, в мае 2018 года ЗС НО прекратило работу руководителя фракции ЛДПР Владислава Атмахова на постоянной основе по его заявлению.

Тогда же прокуратура требовала отстранить руководителя фракции от госдолжности "в связи с утратой доверия".

Напомним также, что в конце января 2018 года, Атмахов получил от полиции уведомление об отсутствии у него гражданства. В письме говорилось, что на основании заключения ГУ МВД России от 20 января 2018 года он не является гражданином России, в связи с чем ранее выданные ему паспорта "признаны выданными в нарушение порядка".

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов получил новый паспорт гражданина РФ в феврале 2018 года. По его словам, на выдачу ему документа у управления по вопросам миграции ушло два дня после обращения, хотя в подобных ситуациях даже в упрощенном порядке это занимает полгода.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph