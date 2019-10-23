Депутаты ЗС НО одобрили переход Владислава Атмахова в парламент на профессиональной постоянной основе Политика

Владислав Атмахов возобновил работу в Законодательном собрании Нижегородской области на профессиональной постоянной основе. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 24 октября 2019 года.

Соответствующее заявление поступило от Владислава Атмахова перед заседанием. 26 из 27 присутствующих депутатов поддержали его возврат к работе, один воздержался.

Напомним, в мае 2018 года ЗС НО прекратило работу руководителя фракции ЛДПР Владислава Атмахова на постоянной основе по его заявлению.

Тогда же прокуратура требовала отстранить руководителя фракции от госдолжности "в связи с утратой доверия".

Напомним также, что в конце января 2018 года, Атмахов получил от полиции уведомление об отсутствии у него гражданства. В письме говорилось, что на основании заключения ГУ МВД России от 20 января 2018 года он не является гражданином России, в связи с чем ранее выданные ему паспорта "признаны выданными в нарушение порядка".

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов получил новый паспорт гражданина РФ в феврале 2018 года. По его словам, на выдачу ему документа у управления по вопросам миграции ушло два дня после обращения, хотя в подобных ситуациях даже в упрощенном порядке это занимает полгода.