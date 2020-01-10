Настоящих Крещенских морозов не будет, накануне праздника нижегородцев ждет +4°

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Синоптики прогнозируют на предстоящей неделе теплую и пасмурную погоду, в некоторые дни ожидается плюсовая температура.
По информации Центра Фобос, традиционных Крещенских морозов не ожидается. В Росгидромете, в вою очередь, добавили, что погода на Рождество будет теплее нормы практически на всей территории страны.
В ночь на 19 января синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде -4°, а днем -2°. Это будут самыми холодными сутками на текущей неделе. Осадков в этот день не ожидается, однако и солнечно тоже не будет.
Накануне праздника – в субботу 18 января в Нижнем Новгороде ночью и днем ожидается нулевая температура при ясном небе.
А в пятницу (17 января) и четверг (16 января) дневная и ночная температура воздуха будет варьироваться от +3° до +4°. Причем в четверг прогнозируется дождь сильный ветер с порывами до 15 м/с.
Сегодня в понедельник 13 января ожидается пасмурная погода. Температура воздуха составит от +1° до +3°.
Во вторник и среду также будет пасмурно, а температура воздуха составит от -2° до +1°.
Ранее Центр Фобос прогнозировал отсутствие заморозков на территории Нижегородской области в первой половине января. Синоптики объяснили такие погодные условия воздушными массами из умеренных широт Атлантического океана.
Также об особенностях текущей зимы нижегородские синоптики уже рассказывали ранее.
Напомним, что Россия начала готовиться к изменению климата на территории страны. Национальный план мероприятий адаптации страны к изменениям климата утвердило правительство РФ.
План предусматривает меры, которые помогут снизить потери от изменения климата и использовать выгоду от новых природных явлений.
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