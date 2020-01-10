"За сто дней отопительного сезона в Нижнем Новгороде произошло 300 аварийных отключений", – Владимир Аношкин Происшествия

По итогам заседания постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству 22 января 2020 года Владимир Аношкин прокомментировал итоги обсуждения хода отопительного сезона.



"Всего сто дней прошло с начала отопительного сезона, а у нас уже было 300 аварийных отключений системы отопления. Надо от этой практики уходить. Ресурсоснабжающие компании заверяют, что быстро устраняют аварии, но до момента восстановления проходит около 8 часов, и даже такой теплой зимой люди оказываются в квартирах с холодными батареями.

Отопление – это один самых важных вопросов жизнедеятельности города. Мне бы очень хотелось, чтобы директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры организовал встречу с депутатами и ресурсными организациями. Мы также будем рекомендовать, чтобы он обратился за помощью к департаменту экономики. Необходимо изучить, какие тарифные составляющие заложены. Возможно, сопоставив цифры, удастся найти ресурсы, чтобы увеличить количество ремонтных работ на тепловых сетях.

За услуги отопления платят все – начиная с простых жителей и заканчивая бюджетными организациями, промышленными предприятиями. Надо понять, какие работы должны выполняться, на что тратятся деньги сейчас. Судя по всему, заложенные средства не будут полностью использованы до конца года, и это значит, что мы можем перебросить их на более важные работы", - считает Владимир Аношкин.

Напомним, питьевую воду подвезли в Автозаводский район из-за аварии на канализационном коллекторе. В городе введен режим ЧС. Прорыв коллектора произошел вечером 22 января. Из коллектора вытекали канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м.