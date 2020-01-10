Питьевую воду подвезли в Автозаводский район из-за аварии на канализационном коллекторе Происшествия

Фото: с сайта sarnovosti.ru

Подвоз питьевой воды организован для жителей Автозаводского района. Как сообщили в ЕДДС Нижнего Новгорода, цистерны с питьевой водой размещены по следующим адресам:

- ул.Дьяконова,11А

- ул. Плотникова, 3А

- ул. Гайдара, 24

- ул. Космическая, 48

- ул. Коломенская, 6

- ул. 6-й микрорайон, 17

- пр.Бусыгина, 18А

- ул. Прыгунова, 7А

- совхоз "Доскино", ул. Береглвая, 16А

- ул. Смирнова у ТЦ "Парк Авеню"

Узнать о точках раздачи питьевой воды на Автозаводе можно по коротким номерам 005 и 112. Как отметили в ЕДДС, раздача воды будет организовано до полной ликвидации аварии. Заказать бочку можно по телефону горячей линии Нижегородского водоканала: 246-99-99.

Специалисты ООО "Заводские сети" обнаружили дефект, из-за которого произошла авария на канализационном коллекторе в Ленинском районе около дома № 10 по ул.Шекспира. Ведутся работы по его срочному устранению.

Параллельно сети готовят к подключению воды, чтобы вернуть водоснабжение как можно скорее. По информации ресурсоснабжающей организации, после команды на подачу воды им потребуется час, чтобы вода дошла до потребителей.

В городе введен режим ЧС. Прорыв коллектора произошел вечером 22 января. Из коллектора вытекали канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м.