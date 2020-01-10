Питьевую воду подвезли в Автозаводский район из-за аварии на канализационном коллекторе

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Подвоз питьевой воды организован для жителей Автозаводского района. Как сообщили в ЕДДС Нижнего Новгорода, цистерны с питьевой водой размещены по следующим адресам:
- ул.Дьяконова,11А
- ул. Плотникова, 3А
- ул. Гайдара, 24
- ул. Космическая, 48
- ул. Коломенская, 6
- ул. 6-й микрорайон, 17
- пр.Бусыгина, 18А
- ул. Прыгунова, 7А
- совхоз "Доскино", ул. Береглвая, 16А
- ул. Смирнова у ТЦ "Парк Авеню"
Узнать о точках раздачи питьевой воды на Автозаводе можно по коротким номерам 005 и 112. Как отметили в ЕДДС, раздача воды будет организовано до полной ликвидации аварии. Заказать бочку можно по телефону горячей линии Нижегородского водоканала: 246-99-99.
Специалисты ООО "Заводские сети" обнаружили дефект, из-за которого произошла авария на канализационном коллекторе в Ленинском районе около дома № 10 по ул.Шекспира. Ведутся работы по его срочному устранению.
Параллельно сети готовят к подключению воды, чтобы вернуть водоснабжение как можно скорее. По информации ресурсоснабжающей организации, после команды на подачу воды им потребуется час, чтобы вода дошла до потребителей.
В городе введен режим ЧС. Прорыв коллектора произошел вечером 22 января. Из коллектора вытекали канализационные стоки, которые распространились на территории в 1 тысячу кв. м.
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