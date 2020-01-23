Департамент дорожного хозяйства сообщает о полной очистке центральных дорог ото льда Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Департамент дорожного хозяйства, в лице директора Александра Герасименко, сообщает о полной очистке центральных дорог ото льда в ходе дневной проверки работ 24 января 2020 года.

"В этом году в уборку улиц от снега и наледи свои коррективы вносят погодные условия, поскольку в городе наблюдаются частые перепады температуры наружного воздуха и ледяные дожди – все это создает условия для гололедицы, что сопровождается повышенной опасностью на дорогах. Для предупреждения скользкости и повышения безопасности жителей дорожными предприятиями использовано около 35 тысяч тонн песко-соляной смеси и 1,6 тысяч тонн реагентов", - рассказал Александр Герасименко.

Отметим, что несколько дней назад уже сообщалось об использовании тех же объемов: около 35 тысяч тонн песко-соляной смеси и 1,6 тысяч тонн реагентов. Кстати, депутаты Думы Нижнего Новгорода решили проверить реальный объем использования песка и реагентов на дорогах города. К инспекции будут подключены Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода и Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура. Проверка будет организована в течение двух недель. Планируется проверить факт закупки и расхода противогололедных материалов.

Еще на дорогах была замечена посыпочная минитехника, в прошлом году было закуплены две единицы такой техники.

По итогам проверки Александр Герасименко поручил тщательнее организовывать работу по уборке снежных валов на обочинах дорог. Более 200 протоколов за несвоевременную уборку снега уже составлено на нижегородские ДУКи и ТСЖ, несмотря на рекордно теплый январь.