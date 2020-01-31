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Экономика

Нижегородский банк "Ассоциация" планирует начать выплаты юрлицам со II полугодия

31 января 2020 16:42  [163] Экономика
Нижегородский банк Ассоциация планирует начать выплаты юрлицам со II полугодия

Нижегородский банк Ассоциация планирует начать выплаты юрлицам со II полугодия

Кредитный комитет нижегородского банка "Ассоциация" планирует начать выплаты юрлицам со II полугодия 2020 года. Об этом сообщил журналистам депутат Законодательного собрания нижегородской области и глава кредитного комитета банка Олег Лавричев.

Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация" в конце июля 2019 года. Согласно реестру обязательств КБ "Ассоциация" за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могли обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 малых предприятий на сумму 213 млн рублей.

Выплаты юрлицам начнутся после того, как банк вернет долги физическим лицам. Сейчас банк расплатился с 65% физлиц, то есть из 5,6 млрд рублей выплатил 4,5 млрд рублей.

Олег Лавричев добавил, что выплаты юрлицам начнутся после того, как банк расплатится с физлицами. Общая сумма требований по юридическим лицам составляет 3,9 млрд рублей. По мнению глава кредитного комитета банка, это произойдет в I полугодии 2020 года.

Сейчас конкурсный управляющий банка формирует конкурсную массу, которую необходимо реализовать для погашения долгов. В перечень активов кредитной организации входит 27 объектов недвижимости, 54 транспортных средств и оргтехника.

Глава кредитного комитета сообщил также, что акционеры банка продолжают рассматривать возможность привлечения кредитов в других коммерческих банках. Средства в других банках планируется привлечь под залог, которым станут акции нижегородских заводов им.Петровского и НИТЕЛ (акционеры "Ассоциации" также являются и акционерами этих заводов).

Напомним, что КБ "Ассоциация" лишился лицензии, поскольку в кредитной организации вскрылся факт фальсификации документов финансовой отчетности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что неустановленные лица из числа руководства банка вносили в отчетность кредитной организации заведомо недостоверные сведения о финансовом положении организации, после чего предоставляли такие сведение в Банк России в целях сокрытия оснований для обязательного отзыва у банка лицензии.

До отзыва лицензии в кредитном портфеле КБ "Ассоциация" находилось 127 договоров по льготным ставкам (6,5% и 8,5% годовых) с общим остатком ссудной задолженности на сумму 2,6 млрд рублей.

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