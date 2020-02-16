Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Корею и Иран из-за коронавируса

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Роспотребнадзор не рекомендует посещение трех стран из-за коронавируса. По информации всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране.
В Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии число заболевших составляет 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания.
Роспотребнадзор, в связи с изложенным, не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки, сообщили в нижегородском региональном управлении Роспотребнадзора.
В Нижегородской области был создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что по всему миру официально от коронавируса погибли 2 619 человек, полностью вылечились от этой болезни - 24 963 человек.
Кроме того, запрет на ввоз животных из Китая через Россию из-за коронавируса продлен на неопределенный срок. При этом, посол Китая в России сообщил о созданной против коронавируса вакцине.
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