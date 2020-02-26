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Общество

ГУАД расторгает контракт с подрядчиком из-за плохого качества ремонта дорог в Вачском районе

27 февраля 2020 14:04  [82] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области уведомило АО "Нижегородец" о расторжении в одностороннем порядке контракта на строительство подъезда к деревне Щедрино от автодороги Федурино - Чулково в Вачском районе. Согласно контракту, объект должен быть введён в ноябре 2019 года, однако работы не завершены и не сданы до сих пор.

В декабре 2019 года специалисты ГКУ НО "ГУАД" обследовали объект и после контрольных замеров дали заключение, что работы по устройству асфальтобетонного покрытия выполнены некачественно, не соответствуют требованиям проектной документации и не подлежат приемке. Подрядчик сообщил об устранении выявленных нарушений. Проведенные в феврале 2020 года повторные замеры показали, что нарушения не устранены. На основании полученных данных было принято решение о расторжении контракта.

"Подрядчик нарушения не исправил. После расторжения контракта будет объявлен новый конкурс на устранение недоработок", - заявил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Протяженность объекта почти 2 км. Проектом предусмотрено пять водопропускных труб.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указывал на то, что основанием для проверок качества выполненного ремонта должны стать и обращения жителей. Нижегородцы сами могут сообщать в минтранс о браке на отремонтированных в прошлом году дорогах. Гарантия на отремонтированные дороги составляет 5 лет.

Напомним, метровые снежные навалы выявили прокуроры на дорогах Вачи в ходе проверки.

Ранее агентство сообщало об итогах ремонта дорог в 2019 году.

Дороги вдоль улиц, названия которых связаны с Великой Отечественной войной, отремонтируют в Нижегородской области в этом году. Также опубликован список нижегородских дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году по нацпроекту.

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