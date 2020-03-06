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Общество

Работу светофоров в Нижнем Новгороде изменили для снижения пробок

10 марта 2020 12:00  [68] Общество

Режим работы двух светофоров изменен для увеличения пропускной способности улиц в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения" (МКУ "ЦОДД").

Так, разрешающий сигнал светофора по улице Адмирала Нахимова увеличен на 5 секунд (на пересечении улиц Глеба Успенского и Адмирала Нахимова). Также на 13 секунд увеличен разрешающий сигнал светофора по улице Генерала Ивлиева (на пересечении улиц Героя Быкова и Генерала Ивлиева).

Ранее "Зеленую волну" светофоров создали на улице Ванеева и пр.Гагарина. Работу светофоров на двух нижегородских перекрестках по направлению ул.Черняховского - ул.Ярошенко - ул.Героя Рябцева изменили также для снижения пробок.

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