РПЦ усиливает санитарно-гигиенические меры из-за коронавируса Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Священный Синод Русской Православной Церкви призвал приходы с особой тщательностью соблюдать санитарно-гигиенические меры при богослужениях в связи с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

"Недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих", - говорится в заявлении Священного Синода от 11 марта 2020 года.

В частности, священнослужители считают необходимым более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, и использование одноразовых стаканчиков.

Отмечается, что в случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции, по согласованию со Священноначалием могут быть применены дополнительные профилактические меры.

Также Священный Синод РПЦ призывает прихожан не поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции.

Напомним, что накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время в 114 странах зарегистрировано более 118 тысяч случаев заболевания, 4 291 человек скончались. Еще тысячи людей борются за свою жизнь в больницах.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни и недели число случаев заболевания, число смертей и число затронутых вирусом стран еще более увеличится", - заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним также, что "горячие линии" по профилактике коронавируса работают в России, в том числе Нижегородской области.

Более 400 коек подготовили в нижегородских медучреждениях для предполагаемых заболевших коронавирусом. Первый случай заражения по приезду из Италии был официально зарегистрирован на прошлой неделе. Заболевшая коронавирусом 27-летняя нижегородка находится в специализированном изолированном помещении инфекционной больницы №2.