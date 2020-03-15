Производство горелок открылось в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Новый цех по производству газовых и комбинированных горелок, которые используются в промышленных водонагревателях, котлах и бойлерах, открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Горелки предназначены для сжигания одного или нескольких видов топлива (газ, уголь, мазут), в процессе чего происходит нагревание теплоносителя: воды или другой жидкости. Они используются в промышленных водонагревателях, котлах, бойлерах, теплогенераторах в коммунальном хозяйстве, теплоэнергетике, на водном транспорте, в машиностроении, металлургии, нефтехимии и других отраслях промышленности.

По данным компании-производителя, в настоящее время доля российской продукции на этом рынке составляет 12%. Поэтому предприятия теплоэнергетики, ЖКХ и нефтегазовой отрасли вынуждены закупать горелки в Италии, Германии и других странах. После выхода цеха на полную мощность этот показатель вырастет до 20%.

Основными заказчиками горелок выступят "Уральский котельный завод", ЗИОСАБ, "Борткотломаш", "Челябкоммунэнерго", "УфаДорМаш" и другие. Также "Кальдера" намерена поставлять 15% продукции на экспорт в Молдову, Узбекистан и Киргизию.

Глава региона рассказал, что в 2019 году по федерально-региональной программе "Проекты развития" нижегородская компания "Кальдера", которая входит в ГК "Атриум", получила 14 млн рублей от федерального Фонда развития промышленности и 6 млн рублей от Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области. Общий бюджет проекта составил 40 млн рублей.

"Важно, что около 15% произведенной в новом цехе продукции пойдет на экспорт. Это говорит о конкурентоспособности нижегородского производителя и о потенциале для дальнейшего завоевания как отечественного, так и международного рынков", - заявил Глеб Никитин.

"Льготный заем Фонда развития промышленности позволил в самые короткие сроки приобрести технологическое оборудование. Это дало возможность запустить серийное производство газовых и комбинированных горелок, у которых нет отечественных аналогов. Наши горелки прошли серьезные испытания и отвечают требованиям энергосбережения и энергоэффективности, что позволяет заявить о появлении нового конкурентоспособного вида устройств российского производства", – сообщил учредитель компании "Кальдера" Александр Штода.

Напомним, Нижегородский фонд вошел в топ-10 рейтинга региональных фондов развития промышленности России по итогам 2019 года, заняв в нем седьмую строчку. В целом с начала деятельности федерального Фонда развития промышленности было одобрено 24 нижегородских заявки более чем на 5,6 млрд рублей.

Напомним, с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее, балахнинский бумкомбинат "Волга" завершил строительство здания цеха по производству термомеханической массы. Для реализации данного проекта Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил "Волге" льготный заем на 400 млн рублей под 1% годовых.

Кроме того, дзержинское АО "ДПО "Пластик" намерено ввести в эксплуатацию первое в РФ импортозамещающее производство баллонов для газозаправочных комплексов в III квартале. Инвестиции в производство составляют 1,3 млрд рублей, из которых 500 млн рублей - это льготный кредит ФРП.

Также, новое импортозамещающее производство приборов учета планируется запустить в Нижегородской области. Федеральный и региональный фонды развития промышленности одобрили соответствующий заем компании ООО "СИ-АРТ" на общую сумму 24,9 млн рублей.