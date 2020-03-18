Нижегородские детсады закрывать на карантин пока не планируется, - горадминистрация Общество

Нижегородские детские сады и ясли закрывать на карантин пока не планируется. Об этом в ответ на вопрос депутатов сообщила заместитель главы города по образованию, культуре и спорту Любовь Сачкова в ходе заседания комиссии думы Нижнего Новгорода по соцполитике 19 марта 2020 года.

"К этим мерам прибегать пока не планируется", - сказала она.

Напомним, что в Нижегородской области из-за угрозы распространения коронавируса с 18 марта все школы ушли на досрочные каникулы, а вузы перешли на дистанционный формат обучения.

Медики отмечают, что в зоне риска заражения коронавирусом находятся пожилые люди. Однако переносчиками вируса, зачастую, являются дети и молодежь.

Отметим, что по информации на 19 марта, в мире подтверждено 219,6 тысяч инфицированных. Более 8,9 тысяч человек погибли, 84,8 тысяч – выздоровели. В России зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции. В Нижегородской области подтвердились три случая, одна девушка выздоровела.