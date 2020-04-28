Антилидерами по коронавирусу стали Ленинский и Нижегородский районы. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 3 мая 2020 года, случаи коронавируса выявлены в 47 муниципальных образованиях Нижегородской области.
Всего в Нижегородской области заболели 2 695 человек, выздоровели и выписаны 350 человек, умерли 16 человек.
Наибольшее число заболевших – 1336 человек – проживают в Нижнем Новгороде. Кроме того, коронавирус верифицирован у 236 жителей Дивеевского района, 221 жителей Павловского района, у 89 человек в Дзержинске, у 85 человек Кулебакского района, 79 жителей Починковского района и у 69 человек Кстовского района.
Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано всего в 4 районах области: в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском и Тонкинском районах. Накануне было 6 районов, теперь в Ковернинском и Сокольском тоже есть заразившиеся.
Напомним, со 2 мая на карантин закрыты: Починки (Починковский район), Выкса, Павлово и рабочий поселок Тумботино (Павловский район), Кулебаки и рабочий поселок Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочий поселок Мухтолово (Ардатовский район). В селе Дивеево карантин введен 25 апреля.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что прирост количества заражений напрямую связан с нарушением правил самоизоляции.
"Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции. Если вы думаете, что от ваших действий ничего не зависит, вы ошибаетесь. Коронавирус – смертельно опасная болезнь, от которой никто не застрахован", – сказал глава региона.
Список районов Нижнего Новгорода с количеством заразившихся:
Ленинский – 244 подтвержденных случая
Нижегородский – 229 подтвержденных случаев
Канавинский – 215 подтвержденных случаев
Автозаводский – 167 подтвержденных случаев
Советский – 157 подтвержденных случаев
Сормовский – 118 подтвержденных случаев
Приокский – 117 подтвержденных случаев
Московский – 89 подтвержденных случаев.
Список районов Нижегородской области с количеством заразившихся:
Ардатовский – 58 подтвержденных случаев
Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 22 подтвержденных случая
Балахнинский – 14 подтвержденных случаев
Богородский – 61 подтвержденный случай
Большеболдинский район – 1 подтвержденный случай
Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай
Борский – 47 подтвержденных случаев
Бутурлинский – 9 подтвержденных случаев
Вадский – 1 подтвержденный случай
Вачский – 8 подтвержденных случаев
Ветлужский – 1 подтвержденный случай
Вознесенский – 2 подтвержденных случая
Володарский – 18 подтвержденных случаев
Воротынский – 3 подтвержденных случаев
Выксунский – 41 подтвержденный случай
Гагинский – 2 подтвержденных случаев
Городецкий – 21 подтвержденный случай
Д.Константиновский – 21 подтвержденный случай
Дзержинск – 89 подтвержденных случаев
Дивеевский – 236 подтвержденных случаев
Ковернинский – 1 подтвержденный случай
Краснобаковский – 3 подтвержденных случая
Краснооктябрьский – 19 подтвержденных случаев
Кстовский – 69 подтвержденных случаев
Кулебакский – 85 подтвержденных случаев
Лукояновский – 8 подтвержденных случая
Лысковский – 5 подтвержденных случая
Навашинский – 20 подтвержденных случаев
Павловский – 221 подтвержденных случай
Первомайский – 7 подтвержденных случаев
Перевозский – 2 подтвержденных случая
Пильнинский – 7 подтвержденных случаев
Починковский – 79 подтвержденных случаев
Семеновский – 22 подтвержденных случая
Сергачский – 36 подтвержденных случаев
Сеченовский – 3 подтвержденных случая
Сокольский – 1 подтвержденный случай
Сосновский – 9 подтвержденных случаев
Спасский – 4 подтвержденных случая
Тоншаевский – 4 подтвержденных случая
Уренский – 7 подтвержденных случаев
Чкаловский – 5 подтвержденных случаев
Шарангский – 7 подтвержденных случаев
Шатковский – 10 подтвержденных случаев
Шахунский – 26 подтвержденных случаев
Саров – 43 подтвержденных случая.
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