Антилидерами по коронавирусу стали Ленинский и Нижегородский районы Общество

Антилидерами по коронавирусу стали Ленинский и Нижегородский районы. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 3 мая 2020 года, случаи коронавируса выявлены в 47 муниципальных образованиях Нижегородской области.

Всего в Нижегородской области заболели 2 695 человек, выздоровели и выписаны 350 человек, умерли 16 человек.

Наибольшее число заболевших – 1336 человек – проживают в Нижнем Новгороде. Кроме того, коронавирус верифицирован у 236 жителей Дивеевского района, 221 жителей Павловского района, у 89 человек в Дзержинске, у 85 человек Кулебакского района, 79 жителей Починковского района и у 69 человек Кстовского района.

Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано всего в 4 районах области: в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском и Тонкинском районах. Накануне было 6 районов, теперь в Ковернинском и Сокольском тоже есть заразившиеся.

Напомним, со 2 мая на карантин закрыты: Починки (Починковский район), Выкса, Павлово и рабочий поселок Тумботино (Павловский район), Кулебаки и рабочий поселок Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочий поселок Мухтолово (Ардатовский район). В селе Дивеево карантин введен 25 апреля.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что прирост количества заражений напрямую связан с нарушением правил самоизоляции.

"Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции. Если вы думаете, что от ваших действий ничего не зависит, вы ошибаетесь. Коронавирус – смертельно опасная болезнь, от которой никто не застрахован", – сказал глава региона.

Список районов Нижнего Новгорода с количеством заразившихся:

Ленинский – 244 подтвержденных случая

Нижегородский – 229 подтвержденных случаев

Канавинский – 215 подтвержденных случаев

Автозаводский – 167 подтвержденных случаев

Советский – 157 подтвержденных случаев

Сормовский – 118 подтвержденных случаев

Приокский – 117 подтвержденных случаев

Московский – 89 подтвержденных случаев.

Список районов Нижегородской области с количеством заразившихся:

Ардатовский – 58 подтвержденных случаев

Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 22 подтвержденных случая

Балахнинский – 14 подтвержденных случаев

Богородский – 61 подтвержденный случай

Большеболдинский район – 1 подтвержденный случай

Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай

Борский – 47 подтвержденных случаев

Бутурлинский – 9 подтвержденных случаев

Вадский – 1 подтвержденный случай

Вачский – 8 подтвержденных случаев

Ветлужский – 1 подтвержденный случай

Вознесенский – 2 подтвержденных случая

Володарский – 18 подтвержденных случаев

Воротынский – 3 подтвержденных случаев

Выксунский – 41 подтвержденный случай

Гагинский – 2 подтвержденных случаев

Городецкий – 21 подтвержденный случай

Д.Константиновский – 21 подтвержденный случай

Дзержинск – 89 подтвержденных случаев

Дивеевский – 236 подтвержденных случаев

Ковернинский – 1 подтвержденный случай

Краснобаковский – 3 подтвержденных случая

Краснооктябрьский – 19 подтвержденных случаев

Кстовский – 69 подтвержденных случаев

Кулебакский – 85 подтвержденных случаев

Лукояновский – 8 подтвержденных случая

Лысковский – 5 подтвержденных случая

Навашинский – 20 подтвержденных случаев

Павловский – 221 подтвержденных случай

Первомайский – 7 подтвержденных случаев

Перевозский – 2 подтвержденных случая

Пильнинский – 7 подтвержденных случаев

Починковский – 79 подтвержденных случаев

Семеновский – 22 подтвержденных случая

Сергачский – 36 подтвержденных случаев

Сеченовский – 3 подтвержденных случая

Сокольский – 1 подтвержденный случай

Сосновский – 9 подтвержденных случаев

Спасский – 4 подтвержденных случая

Тоншаевский – 4 подтвержденных случая

Уренский – 7 подтвержденных случаев

Чкаловский – 5 подтвержденных случаев

Шарангский – 7 подтвержденных случаев

Шатковский – 10 подтвержденных случаев

Шахунский – 26 подтвержденных случаев

Саров – 43 подтвержденных случая.