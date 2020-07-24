Нижегородские фигуристы и хоккеисты возобновили тренировки Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородские фигуристы и хоккеисты спортивной школы олимпийского резерва возобновили тренировки на ледовой арене комплекса "Нагорный". Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

С учетом требований Роспотребнадзора на льду единовременно тренируются три спортсмена. Всего на ледовой арене возобновят тренировки 50 спортсменов спортивной школы, остальные пока будут проводить тренировочные занятия на открытом воздухе.

"Мы долго ждали этого момента. Пока на лед выйдут группы высшего спортивного мастерства и ведущие спортсмены из состава сборных команд региона. Надеюсь, что в скором времени все спортсмены нашей школы – а это 234 человека – приступят к тренировкам и соревнованиям", - отметила директор ГБУ Нижегородской области "Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта" Елена Килязова.

"Все дети очень рады и воодушевлены, поскольку снова смогут приступить к тренировкам, набрать прежнюю спортивную форму и показать хорошие результаты. В период самоизоляции нашим воспитанникам тяжело было сохранять форму без очного присутствия тренера. Прыжки, скольжение и другие элементы катания – сейчас все придется вспоминать, но у детей сильная мотивация, потому что они снова видят лед", - рассказала тренер по фигурному катанию Ксения Таболкина

Кроме того, с 28 июля фигуристы сборной Нижегородской области начали ледовые тренировки на базе спортивной школы "Радий" в ФОКе "Приокский", до этого тренировки спортсменов были возможны лишь в Дзержинске и Володарске.

Напомним, что 24 июля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым стали возможными тренировки детско-юношеских спортивных команд. Но для них по-прежнему действует ограничение по числу участников: до 3 человек в закрытых помещениях и до 7 — на открытых площадках.

Напомним также, что по данным на 22 июля, более 80 учреждений физической культуры и спорта возобновили тренировочный процесс с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Нижегородское правительство также рассматривает вопрос открытия фитнес-клубов. Решение пока не принято.