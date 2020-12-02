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Общество

Здание администрации Новинок хотят переоборудовать в ФАП с ЭКГ и стационаром

23 декабря 2020 17:24  [108] Общество
Одно из помещений здания администрации Новинок

Одно из помещений здания администрации Новинок

Фото: из соцсети Instagram, Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание, в котором сейчас располагается администрация Новинок, планируется переоборудовать в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с дневным стационаром. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Как отметил глава города, сейчас жителям Новинок за получением медицинской помощи приходится ездить на площадь Жукова в Советском районе Нижнего Новгорода.

После переоборудования в кабинете главы администрации планируется организовать офис врача общей практики. Сама администрация при этом займет меньшее по площади помещение библиотеки, которая сейчас расположена в здании. Библиотека же переедет в соседнее строение, часть которого сейчас занимает клуб.

"ФАПу хватит комнат на процедурную, прививочную, кабинет терапевта, ЭКГ и дневной стационар. По отдельному расписанию здесь могут принимать врачи-специалисты разного профиля. Важно, что у ФАПа будут разные входы с детским медицинским пунктом", - сообщил Юрий Шалабаев.

Он добавил, что уже осмотрел здание совместно с главврачом поликлиники №1 Приокского района Ириной Фоминой и дал поручение КУГИ проработать вопрос с передачей помещений в безвозмездное пользование поликлинике.

Напомним, что Новинский сельсовет вошел в состав Приокского района с 1 января 2020 года. Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода в декабре 2019 года. Ранее сообщалось о других изменениях в связи с присоединением Новинок: медпомощь взрослому населению Новинского сельсовета оказывается в городской поликлинике №1 Приокского района, в том числе структурными подразделениями, расположенными в поселке Новинки, деревне Комарово, деревне Кусаковка. Детскому населению медицинская помощь оказывается в детской городской поликлинике №1 Приокского района, медицинская помощь женскому населению - консультацией роддома №1 Нижегородского района.

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