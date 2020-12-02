Пересадочные тарифы на 60 и 90 минут внедрили в нижегородских электричках Общество

Пересадочные тарифы на 60 и 90 минут внедрили в нижегородских электричках. Как сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания", тарифы будут действовать при проезде от "Окского берега" (на Приокской линии) с 15 января 2021 года.

Теперь при оплате транспортной картой Ситикард или ВВППК в городской электричке действует пересадочный тариф "Электронный кошелек 60 минут" - за 26 рублей. Можно воспользоваться и пересадочным тарифом 90 минут, при этом стоимость по транспортной карте будет 40 рублей. Городские пересадочные тарифы позволяют совершать любое количество пересадок с одного вида транспорт на другой в течение заданного времени совершенно бесплатно.

Введение пересадочных тарифов особенно актуально для пассажиров остановочного пункта "Окский берег", расположенного у одноименного жилого комплекса, а также вблизи деревни Кусаковка, Ближнее Борисово и ЖК Солнечный.

Таким образом, можно будет быстрее добраться до пр. Гагарина и бесплатно, в рамках выбранного тарифа, пересесть на городской общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус) на остановке "Мыза". Также в пределах часа можно добраться и до Автозаводского района (мр-н Аэропорт, Сортировочный), и до Московского вокзала.

С остановки "Окский берег" до пр.Гагарина городская электричка отправляется по рабочим дням в 06:03, 06:53, 07:44, 17:05. Обратный поезд до "Окского берега" отправляется с пр. Гагарина в 06:39, 07:31, 16:24, 17:40. Время в пути составляет 30 минут.

С остановки "Окский берег" в сторону Московского вокзала городская электричка отправляется в 07:07, 07:59, 16:55, 18:10. Время в пути составляет 50 минут.

Единые тарифы внедряют при поддержке правительства Нижегородской области.

Напомним, электрички для объезда развязки в Ольгино через железнодорожную станцию Кудьма (в радиусе 5 км находятся п. Новинки, ЖК "Окский Берег", п. Ближнее Борисово, п. Новопавловка) до пр. Гагарина и Московского вокзала были запущены в июне прошлого года.

Кроме того, маршрут автобуса А-1 продлили до ЖК "Окский берег" летом прошлого года.

Пересадочные тарифы на 60 и 90 минут также внедрили на электричках, следующих по маршруту "Починки - станция Варя".