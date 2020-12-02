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Общество

ТРК с аквапарком на Гагарина готовят ввести в эксплуатацию

12 января 2021 16:53  [182] Общество

Фото: С сайта будущего ТРК

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Торгово-развлекательный комплекс (ТРК), где откроется аквапарк на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, готовят к сдаче в эксплуатацию. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ООО "Акватория развлечений", являющемся инвестором проекта.

Сейчас на территории ТРК завершаются отделочные работы и пуско-наладка инженерного оборудования. В компании сказали, что работы ведутся в соответствии с графиком.

Строительство территории аквапарка также уже завершилось. В настоящее время ведется отделка бассейнов и бань, монтаж инженерного оборудования и установка водных аттракционов. Напомним, ранее в компании сообщали, что сам аквапарк будет открыт в августе 2021 года.

Напомним, что изначально инвестор планировал открыть комплекс с аквапарком в августе 2016 года, а потом в IV квартале 2019 года. В январе назывался срок сентябрь 2020 года. Тогда на изменение сроков повлияла пандемия коронавируса - подрядные организации не могли выйти на объект из-за режима повышенной готовности. Кроме того, карантин влиял на поставку зарубежного оборудования, необходимого для возведения объекта.

Инвестиции в строительство развлекательного комплекса составляют 5 млрд рублей.

После ввода объекта в эксплуатацию на территории Нижнего Новгорода будет функционировать закрытый аквапарк "Океанис" круглогодичного посещения на 1,5 тысячи человек. В нем будет находиться девять полноразмерных горок и детский комплекс. Кроме того, в состав комплекса войдет термальный блок, где расположатся бани и сауны: инфракрасные бани, парильные римские, финская сауна, комплекс хамам и другие (более 21 вида). Помимо этого комплекс включает в себя зону фитнеса.

Также в перечень объектов, входящих в состав комплекса, входят торговый центр с предприятиями общественного питания и детской развлекательной зоной.

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