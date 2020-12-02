Нижегородский водоканал проверил качество воды в храмах перед Крещением Общество

Нижегородский водоканал проверил качество питьевой воды в храмах перед Крещением. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия по итогам внеплановой проверки.



Воду, которая поступает в храмы Нижнего Новгорода, проверили по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям. Результаты показали, что в 35 храмах вода соответствует санитарным и гигиеническим нормам. Стоит отметить, что вода на проверку бралась не только из водопроводов, но также из скважин и источников при храмах.



К храмам, где нет централизованного водоснабжения и которые испытывают проблемы с водообеспечением, 18 и 19 января Нижегородский водоканал направит автоцистерны с питьевой водой для освящения.



Адреса проверенных храмов, где вода соответствует гигиеническим правилам и нормам:

1.Церковь святой Живоначальной троицы – ул. Кима, 77

2.Спасо-Преображенский собор – ул. Щербакова, 13а

3.Храм в честь иконы Божией Скоропослушницы – ул. Люкина, 9д

4.Церковь в честь преподобного Серафима Саровского - ул. 50 лет Победы, 7а

5.Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери – ул. Лучистая, 3

6.Соборная церковь в честь Живоначальной Троицы – ул. Топольная, 11а

7.Спасо-Преображенская церковь – ул. Суздальская, 58

8.Собор А.Невского - ул. Стрелка, 3а

9.Староярмарочный собор – ул. Ярмарочный проезд, 10а

10.Храм в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы - ул. Гордеевская, 141а

11.Храм Преображения Господня – ул. Интернациональная, 81а

12.Собор Пресвятой Богородицы – ул. Рождественская, 34

13.Храм Святителей Московских – ул. Славянская, 19

14.Церковь Святых Апостолов Петра и Павла – ул. Горького, д. 141а

15.Храм Всемилостливейшего Спаса – ул. Горького, 177а

16.Церковь всех Скорбящих Радость – ул. Нестерова, д.2

17.Храм Живоначальной Троицы – ул. Овражная, д. 94

18.Храм Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества – ул. Бекетова, д. 61

19.Святовознесенский Печерский мужской монастырь – ул. Приволжская, д. 108

20.Благовещенский собор – пер. Мельничный, д. 10

21.Алексеевская церковь, - ул. Черниговская, д. 7а

22.Благовещенский мужской монастырь – пер. Мельничный, д. 8

23.Храм Иоанна Предтечи – ул. Рождественская, д. 16

24.Крестовоздвиженский женский монастырь – Окский съезд, д. 26

25.Часовня Святой Великомученицы Варвары – ул. Варварская, д. 36

26.Церковь рядом со школой – Зеленый город

27.Храм Святого Мученика и целителя Пантелеймона – пр. Гагарина, д. 119а

28.Собор Михаила Архангела – Кремль, д. 2

29.Церковь в честь Вознесения Господня – ул. Ильинская, д. 54

30.Церковь в честь Вознесения Христова – ул. Шевченко, д. 1а

31.Церковь Знамения Божией Матери и Святых Жен-Мироносиц – ул. Добролюбова, д. 13а

32.Храм преподобного Сергия Радонежского – ул. Сергиевская, д. 25а

33.Церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы – пер. Крутой, д. 3

34.Храм Похвалы Пресвятой Богородицы – ул. Заломова, д. 21

35.Храм Пророка Ильи – ул. Ильинская, д. 9.

Подробнее о местах крещенских купаний в Нижегородской области можно узнать здесь.

Ранее главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая напомнила жителям региона о правилах поведения в крещенские купания.

Напомним, митрополит Иларион рекомендовал россиянам воздержаться от крещенских купаний в этом году.