Нижегородский водоканал проверил качество воды в храмах перед Крещением

Нижегородский водоканал проверил качество питьевой воды в храмах перед Крещением. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия по итогам внеплановой проверки.
Воду, которая поступает в храмы Нижнего Новгорода, проверили по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям. Результаты показали, что в 35 храмах вода соответствует санитарным и гигиеническим нормам. Стоит отметить, что вода на проверку бралась не только из водопроводов, но также из скважин и источников при храмах.
К храмам, где нет централизованного водоснабжения и которые испытывают проблемы с водообеспечением, 18 и 19 января Нижегородский водоканал направит автоцистерны с питьевой водой для освящения.
Адреса проверенных храмов, где вода соответствует гигиеническим правилам и нормам:
1.Церковь святой Живоначальной троицы – ул. Кима, 77
2.Спасо-Преображенский собор – ул. Щербакова, 13а
3.Храм в честь иконы Божией Скоропослушницы – ул. Люкина, 9д
4.Церковь в честь преподобного Серафима Саровского - ул. 50 лет Победы, 7а
5.Церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери – ул. Лучистая, 3
6.Соборная церковь в честь Живоначальной Троицы – ул. Топольная, 11а
7.Спасо-Преображенская церковь – ул. Суздальская, 58
8.Собор А.Невского - ул. Стрелка, 3а
9.Староярмарочный собор – ул. Ярмарочный проезд, 10а
10.Храм в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы - ул. Гордеевская, 141а
11.Храм Преображения Господня – ул. Интернациональная, 81а
12.Собор Пресвятой Богородицы – ул. Рождественская, 34
13.Храм Святителей Московских – ул. Славянская, 19
14.Церковь Святых Апостолов Петра и Павла – ул. Горького, д. 141а
15.Храм Всемилостливейшего Спаса – ул. Горького, 177а
16.Церковь всех Скорбящих Радость – ул. Нестерова, д.2
17.Храм Живоначальной Троицы – ул. Овражная, д. 94
18.Храм Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества – ул. Бекетова, д. 61
19.Святовознесенский Печерский мужской монастырь – ул. Приволжская, д. 108
20.Благовещенский собор – пер. Мельничный, д. 10
21.Алексеевская церковь, - ул. Черниговская, д. 7а
22.Благовещенский мужской монастырь – пер. Мельничный, д. 8
23.Храм Иоанна Предтечи – ул. Рождественская, д. 16
24.Крестовоздвиженский женский монастырь – Окский съезд, д. 26
25.Часовня Святой Великомученицы Варвары – ул. Варварская, д. 36
26.Церковь рядом со школой – Зеленый город
27.Храм Святого Мученика и целителя Пантелеймона – пр. Гагарина, д. 119а
28.Собор Михаила Архангела – Кремль, д. 2
29.Церковь в честь Вознесения Господня – ул. Ильинская, д. 54
30.Церковь в честь Вознесения Христова – ул. Шевченко, д. 1а
31.Церковь Знамения Божией Матери и Святых Жен-Мироносиц – ул. Добролюбова, д. 13а
32.Храм преподобного Сергия Радонежского – ул. Сергиевская, д. 25а
33.Церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы – пер. Крутой, д. 3
34.Храм Похвалы Пресвятой Богородицы – ул. Заломова, д. 21
35.Храм Пророка Ильи – ул. Ильинская, д. 9.
Подробнее о местах крещенских купаний в Нижегородской области можно узнать здесь.
Ранее главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая напомнила жителям региона о правилах поведения в крещенские купания.
Напомним, митрополит Иларион рекомендовал россиянам воздержаться от крещенских купаний в этом году.
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