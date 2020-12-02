Глеб Никитин опроверг информацию о попадании нижегородцев в реанимацию после COVID-вакцинации Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опроверг информацию о попадании в реанимацию нижегородцев после вакцинации. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

Жительница региона обратилась к нему с вопросом о старте прививочной кампании от коронавируса, разработанной новосибирским научным центром "Вектор".

"Ни я, ни моя семья прививаться вашим Спутником не собираемся! Некоторые знакомые сделали и в реанимации оказались! Когда будет "ЭпиВакКорона"?"- спросила нижегородка.

Глава региона назвал информацию о тяжелых последствиях вакцинации фейком.

"В Нижегородской области никто в результате вакцинации не оказался в реанимации. Это фейк, зачем вы его распространяете?" - спросил он.

Глеб Никитин добавил, что регион не отказывался от новосибирской вакцины.

"Когда производство и поставки будут налажены, все возможные варианты в нашем регионе будут доступны. Пока ждем партию Спутника", - добавил он.

Ранее правительство Нижегородской области также отвечало на вопрос нижегородки о вакцине от Центра им. Чумакова.

"По информации, представленной вице-премьером на брифинге, вакцинация препаратом Центра им Чумакова, который должен быть зарегистрирован в феврале, начнется в конце марта - начале апреля. Вакцинация в Нижегородской области начнется после поступления ее в регион и распределения по медицинским организациям", - сообщили в ведомстве.

Напомним, с января в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V". Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а также через Госуслуги.

Как сообщал 19 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регион поступило почти 15 тысяч доз вакцин от COVID-19. До конца февраля ожидается прибытие еще 151 тысячи доз. По мере выборки запасы вакцины будут пополняться.

Ранее минздрав Нижегородской области рассказывал о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцев. У всех, кто прошел вакцинацию, жалоб на ухудшение самочувствия нет, их состояние оценивается как удовлетворительное.