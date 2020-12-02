Нижегородцы впервые в истории поженились в Гербовом зале Главного ярмарочного дома Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Нижегородский Дом бракосочетания

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы впервые в истории поженились в Гербовом зале Главного ярмарочного дома. Об этом сообщает Нижегородский Дом бракосочетания.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе Нижегородской ярмарки, ее руководство еще до начала пандемии провело переговоры с Нижегородским домом бракосочетания об организации выездных регистраций.

"Планируется, что выездные регистрации в Главном ярмарочном доме станут регулярными событиями", - отметили в пресс-службе.

Напомним, девяносто влюбленных пар из Нижегородской области зарегистрировали свой брак 21 января 2021 года - в 21 день 21 года 21 века.

Ранее сообщалось, что нижегородцы начали выбирать красивые даты для свадебной регистрации в 2021 году. Речь идет о датах: 21.01.2021, 07.07.2021, 21.08.2021.

Напомним, что по итогам 2020 года в регионе было заключено 16 110 браков и 12 340 разводов. В целом, нижегородцы реже разводились в прошлом году по сравнению с 2019 годом.