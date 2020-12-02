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Нижегородцы впервые в истории поженились в Гербовом зале Главного ярмарочного дома. Об этом сообщает Нижегородский Дом бракосочетания.
Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе Нижегородской ярмарки, ее руководство еще до начала пандемии провело переговоры с Нижегородским домом бракосочетания об организации выездных регистраций.
"Планируется, что выездные регистрации в Главном ярмарочном доме станут регулярными событиями", - отметили в пресс-службе.
Напомним, девяносто влюбленных пар из Нижегородской области зарегистрировали свой брак 21 января 2021 года - в 21 день 21 года 21 века.
Ранее сообщалось, что нижегородцы начали выбирать красивые даты для свадебной регистрации в 2021 году. Речь идет о датах: 21.01.2021, 07.07.2021, 21.08.2021.
Напомним, что по итогам 2020 года в регионе было заключено 16 110 браков и 12 340 разводов. В целом, нижегородцы реже разводились в прошлом году по сравнению с 2019 годом.
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