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Бизнес

Руководство завода Свердлова опровергает информацию о массовом увольнении

04 февраля 2021 18:40  [25] Бизнес

Фото: с сайта komby-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Руководство ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (Дзержинск) опровергает информацию о массовом увольнении. Об этом генеральный директор предприятия Юрий Шумский сообщил коллективу завода.

"По заводу и по городу упорно ходят слухи о возможных массовых сокращениях. Их нет, и не будет. Это касается и работников старше 65 лет. Более того, в отдел кадров поданы заявки о наборе людей. Кто-то уходит, кто-то приходит это обычная жизнь", - пояснил он.

Руководитель предприятия напомнил о времени, когда завод оказался в кризисной ситуации после того, как расположенном рядом АО "ГосНИИ "Кристалл" произошли несколько взрывов и ударной волной были повреждены здания завода им.Свердлова.

Тогда завод Свердлова пытался взыскать с Кристалла ущерб через суд, однако, по словам Юрия Шумского, "до настоящего времени возмещение ущерба от АО "ГосНИИ "Кристалл" предприятие не получило".

"На восстановление и открытие новых производство было потрачено несколько сотен миллионов рублей. Расходная часть в 2019-2020 году резко взлетела, доходная – не выросла. Завод впервые за 10 лет получил убыток. На момент, когда я возглавил предприятие (май 2020 года – прим. ред.), бухгалтерский убыток составил 482 миллиона рублей", - продолжил Шумский.

По его словам, в настоящее время в настоящее время "пик падения производства пройден, начался устойчивый рост". Предполагается, что не позднее второго полугодия 2021 года завод выйдет на положительную динамику по прибыли.

Напомним что информация о сокращении персонала завода им.Свердлова звучала еще в августе 2020 года. В связи с этим Евгений Люлин, будучи тогда первым заместителем губернатора Нижегородской области, провел рабочую встречу Юрием Шумским в Дзержинске. Как сообщил Евгений Люлин по итогам встречи, в планах руководства завода – развитие предприятия и создание новых производств.

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Теги:
Дзержинск Занятость и безработица
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