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Общество

Строительство станции снеготания в Нижегородском районе оценили в 100 млн рублей

11 февраля 2021 14:15  [49] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стоимость строительства станции снеготания в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, предварительно, составит 100 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Виталий Ковалев на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству.

Ее, по словам Виталия Ковалева, планируется построить в 2021 - 2022 годах.

Ранее сообщалось, что строительство будет осуществляться по концессии с "Нижегородским водоканалом".  Компания должна начать работы уже в апреле и завершить их за 6 месяцев, то есть к осени 2021 года.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода расторгла концессионное соглашение с дочерней компанией АО "Нижегородский водоканал" - ООО "Городские инженерные системы" (ООО "ГИС") на строительство станций снеготаяния в Приокском и Нижегородском районах в декабре 2020 года. Дело в том, что под местом, где планировалась станция в Приокском районе, проходит газопровод большого давления. Перенести его слишком затратно, поэтому, как посчитали специалисты администрации Нижнего Новгорода, строить не целесообразно. А концессионное соглашение было заключено сразу на две станции. 

Согласно прежнему договору концессии, станция снеготаяния в Нижегородском районе должна была быть размещена рядом с Нижегородской станцией аэрации. Предполагалось, что станция сможет перерабатывать не менее 450 тысяч кубических метров в год. Планировалось использовать технологию утилизации снега в бытовой канализации. Снег плавится естественным образом в сточных водах, так как их средняя температура составляет 15-18 градусов. После этого в камере снеготаяния осадки с помощью насосов перекачиваются в городские коллекторы и отправляются на очистку сточных вод на Нижегородскую станцию аэрации. Инвестиции в строительство двух станций оценивались в 160 млн рублей.

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Теги:
Снег Строительство
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