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Общество

Улицу затопило в Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за прорыва трубы

20 февраля 2021 14:18  [65] Общество

Фото: https://www.google.ru/maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Улицу Акимова в Канавинском районе Нижнего Новгорода затопило из-за прорыва трубы. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе АО "Нижегородский Водоканал".

Согласно информации, по адресу: ул. Акимова,21 произошла утечка в трубопроводе холодного водоснабжения.

Сигнал поступил специалистам около 13:00. На место выехала бригада, которая сейчас занимается ремонтом трубопровода, откачиванием воды и удалением наледи с улицы.

Работы завершатся в течение дня.

Напомним, ряд улиц в Автозаводском районе Нижнего Новгорода также затопило 18 февраля. Из-за прорыва трубы временно не работали три троллейбусных маршрута.Потоп был ликвидирован только к 19:00.

(видео из соцсети ВКонтакте, Мой Нижний Новгород, автор - Дракмэйр Дарк)
 

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Теги:
Водоканал Канавинский район
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