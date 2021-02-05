Улицу затопило в Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за прорыва трубы

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Улицу Акимова в Канавинском районе Нижнего Новгорода затопило из-за прорыва трубы. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе АО "Нижегородский Водоканал".
Согласно информации, по адресу: ул. Акимова,21 произошла утечка в трубопроводе холодного водоснабжения.
Сигнал поступил специалистам около 13:00. На место выехала бригада, которая сейчас занимается ремонтом трубопровода, откачиванием воды и удалением наледи с улицы.
Работы завершатся в течение дня.
Напомним, ряд улиц в Автозаводском районе Нижнего Новгорода также затопило 18 февраля. Из-за прорыва трубы временно не работали три троллейбусных маршрута.Потоп был ликвидирован только к 19:00.
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